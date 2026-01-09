Arsenal prolonge le contrat de sa coach à succès

On ne change pas une équipe qui gagne… Ce vendredi, Arsenal a annoncé la prolongation du contrat de sa coach principale, Renée Slegers, jusqu’en 2029.

La Néerlandaise assume cette responsabilité depuis octobre 2024, d’abord en intérim, puis de manière officielle. Lors de sa première saison à ce poste avec l’équipe londonienne, la coach de 36 ans a immédiatement réussi un coup d’éclat en Ligue des champions.

Une forte connexion entre l’entraîneuse et le club

La belle histoire commune se prolonge donc. Dans sa jeunesse, Slegers a déjà évolué dans l’académie des Gunners. Elle n’a jamais joué pour l’équipe première, mais est revenue à Londres en 2023 en tant qu’assistante coach. Auparavant, elle avait remporté deux titres de championne consécutifs en Suède en tant que coach principale du FC Rosengård.

La coach se montre contente de poursuivre sa collaboration avec Arsenal : « Je suis ravie d’avoir signé un nouveau contrat ici, car je crois que nous avons tant à accomplir ensemble – cette saison et dans les années à venir. »

Ce qui manque encore à Slegers : le titre de championne d’Angleterre.

