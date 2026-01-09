S’abonner au mag
Le Havre largue Thomas Delaine

CMF
Ça commence à bouger en Normandie. Treizième de Ligue 1, Le Havre a annoncé ce vendredi la résiliation du contrat de son latéral gauche Thomas Delaine. Comme le précise le HAC dans un communiqué assez laconique, cette décision a été prise « d’un commun accord entre le joueur et le club ». Le joueur de 33 ans était arrivé libre de Strasbourg cet été et son contrat courait jusqu’en 2027.

En six petits mois en Normandie, Thomas Delaine n’aura pas vraiment eu le temps de faire ses preuves : encombré par les blessures, le latéral n’a joué que six matchs sous les couleurs du Havre, dont trois titularisations. Clairement pas suffisant pour convaincre la direction de poursuivre l’aventure, d’autant que Delaine était l’un des salaires les plus importants du club.

Faudra pas prendre froid sans Delaine.

Brest fait le show, Le Havre respire

CMF

