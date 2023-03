42 minutes de temps additionnel dans un match de première division bolivienne

Grosse troisième mi-temps.

Dans la nuit du 13 au 14 mars en Bolivie, un temps additionnel digne du Guinness World Record a été accordé lors du match de D1 bolivienne entre l’Atlético Palmaflor et Club Blooming. La chance a fini par sourire aux locaux qui se sont imposés à la 128e minute.

¡Final del 𝟯𝗲𝗿 𝗧𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼! ⏱️ Bochornoso arbitraje, quienes otra vez fueron protagonistas del partido exponiendo a los jugadores a posibles lesiones, dando una excesiva adición y perjudicando por completo el resultado que nuestros jugadores lograron con mucho merecimiento. pic.twitter.com/xFOHJ51U3k — Club Blooming (@BloomingOficial) March 14, 2023

Mené 2-0, Blooming était parvenu à réduire le score à la 86e minute, seulement il en a fallu dix de plus pour que l’arbitre accorde enfin le but à la suite d’un échange quelque peu longuet avec la VAR. Un temps additionnel de trente minutes a été annoncé à l’issue du temps réglementaire, à cause de l’état de la pelouse du Quillacollo Stadium à la suite de conditions climatiques dantesques – le match a dû être interrompu à de multiples reprises en raison d’un orage violent. Blooming avait fini par égaliser à la 114e minute, soit six minutes avant le terme du temps additionnel initial, mais les cartons rouges reçus par deux joueurs de Blooming à la 111e minute et à la 118e minute ont convaincu l’homme en noir de continuer à faire durer le plaisir, en ajoutant douze minutes supplémentaires à la demi-heure initiale. Une occasion que n’ont pas ratée les joueurs de Palmaflor pour inscrire un nouveau but et remporter les trois précieux points.

Et dire que certains se plaignaient du temps additionnel pendant la Coupe du monde.

Napoli-Eintracht : la haine est hors du pré