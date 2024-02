Un stade à plus de 4000 mètres d’altitude homologué en Bolivie

Toujours plus haut.

La CONMEBOL (confédération sud-américaine de football) vient d’homologuer un stade de football se situant à plus de 4 000 mètres d’altitude. Ce dernier prend place dans la ville d’El Alto, dans le prolongement de La Paz, capitale administrative de la Bolivie. Il s’agit du stade Villa Ingenio, qui accueille l’équipe d’Always Ready. Ce club de première division bolivienne voit notamment évoluer dans ses rangs Wilfried Bony, ancien attaquant de Manchester City. Lors d’une conférence de presse, le président du club bolivien, Andrés Costa, s’est félicité de cette nouvelle : « C’est un jour historique pour la ville d’El Alto. »

Cette enceinte inaugurée en 2017, disposant d’une capacité de 25 000 spectateurs, accueillera prochainement un match de Copa Libertadores. Le club local recevra le Sporting Cristal (Pérou), le 20 février, dans son écrin pour le second tour de la compétition continentale. Créé en 1933, le club d’Always Ready est revenu en première division bolivienne en 2019 après 28 ans de disette et participe pour la quatrième fois de son histoire à la Copa Libertadores. Ce n’est cependant pas le stade le plus haut d’Amérique du Sud, puisque le record revient au stade Daniel Alcides Carrion, situé à 4 378 mètres d’altitude à Cerro de Pasco, au Pérou.

Ne surtout pas oublier ses masques à oxygène pour venir y jouer.

