Wilfried Bony atterrit en Bolivie

Bony l’éclate.

Libre depuis sa courte expérience au NEC Nimègue, Wilfried Bony signe en Bolivie, au Club Always Ready. L’ancien international ivoirien, qui aura brillé à Swansea et se sera offert quelques piges à Manchester City, pose ainsi ses valises sur le quatrième continent de sa carrière, et découvrira son huitième pays. La durée du contrat n’a pas été dévoilée.

🇨🇮➡🔴⚪ El experimentado delantero marfileño Wilfried Bony se suma a @ClubAlwaysReady. ⭐ El ex hombre de #ManchesterCity es nuevo refuerzo del equipo que busca llegar a la fase de grupos de CONMEBOL #Libertadores. 🔜 #AlwaysReady debuta el 23 de febrero ante #Magallanes. pic.twitter.com/hEdOEHqeoa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 13, 2023

Le joueur de 34 ans tentera d’aider son équipe au deuxième tour de qualification de la Copa Libertadores, face aux Chiliens de Magallanes, avec un match aller le 23 février et un retour prévu le 2 mars. Après deux années consécutives en phase de poules, le club basé à La Paz voudra à nouveau retrouver ce stade de la compétition.

L'arrivée de Wilfried Bony en Bolivie est diffusée dans l'une des matinales les plus suivies du pays. Le coup médiatique est déjà réussi pour le Club Always Ready ! pic.twitter.com/S9wQ8ny69U — Thom A-P (@ThomAP_) February 15, 2023

Le club est Always Ready, qu’en sera-t-il du joueur ?