Changement d’entraîneur à Châteauroux

Quatre matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives.

Telle est la série actuelle de Châteauroux, et qui a valu à Olivier Saragaglia son poste : selon les informations de La Nouvelle République, l’entraîneur aurait tout simplement été remercié par les dirigeants du club. Ces derniers auraient même trouvé son remplaçant en la personne d’Antoine Sibierski, son adjoint.

Pour rappel, la Berrichonne est désormais située à la onzième place du classement de National avec une seule unité d’avance sur Avranches et Villefranche ou encore Nîmes (respectivement douzième, treizième et quatorzième). Le maintien en troisième division est donc loin d’être assuré, puisqu’il reste trois journées à disputer (et même quatre, pour les Crocodiles).

Eh oui, : comme la saison dernière, il s’agit d’un championnat à six descentes !