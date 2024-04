Nolan Roux annonce sa retraite

La triste nouvelle de la soirée.

Après une quinzaine d’années à scorer sur toutes les pelouses de l’Hexagone, Nolan Roux tire sa révérence. Sans club depuis son départ de Châteauroux à l’été dernier, l’ancien buteur de Brest, Lille ou Saint-Etienne (entre autres) a annoncé sa décision de prendre sa retraite. « Merci le football…j’ai donné…j’ai vibré… je t’ai apprécié… et détesté tu as fait partie de ma vie je te salue et te remercie », a-t-il écrit dans un post Instagram salué par de nombreux anciens coéquipiers ou adversaires, d’Irvin Cardona à Romain Hamouma, en passant par Ludovic Obraniak ou Ludovic Blas.

Promu en Ligue 1 avec Brest en 2010 après une formidable saison, l’attaquant aura disputé 295 rencontres au sein de l’élite, trouvant les filets à 73 reprises. Un très joli parcours achevé par un tour de piste de deux ans en National avec la Berrichonne, avant d’espérer trouver un dernier défi à relever cette saison, en vain.

La France se couche avec les yeux Roux.