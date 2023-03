Opération portes ouvertes pour le Red Star et Concarneau, Martigues grappille

Des leaders en panne.

Fait rare, aucun des favoris à la montée (Red Star, Martigues, Concarneau, en attendant Versailles lundi), n’a levé les bras dans la joie ce vendredi soir. Malgré le doublé d’un virevoltant Benali, le Red Star a perdu pied face à un surprenant Puy-en-Velay (2-3), porté par Sangaré, à l’affût dans la surface des Audoniens. Concarneau a de son côté pris l’eau à Châteauroux (2-4), et n’a que tardivement réagi par Boutrah. À noter le troisième pion de la saison de Nolan Roux pour la Berrichonne, d’une reprise du droit. Sortie bourbier aussi pour Martigues, surpris par la résistance de l’avant-dernier, le Paris 13 Atletico (2-2), après avoir eu le match en main. Suffisant toutefois pour rester en tête, et explicable par le nombre incalculable de blessés et de suspendus.

La déroute de l'US Concarneau ! 0 – 3 Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/RKjQYrgbCh — Championnat National (@NationalFFF) March 10, 2023

Discrètement, Dunkerque (cinquième) revient tout doucement dans la course à la Ligue 2 après son large succès chez le Stade briochin (3-0). Tout le contraire de Cholet, bloqué par le Pedretti ball de l’AS Nancy Lorraine et par sa propre apathie générale en défense (1-1). Autre équipe peu inspirée dernièrement, Sedan a déçu ses supporters face au relégable Bourg-en-Bresse (0-0), et pointe juste derrière le SOC, au septième rang. C’est pourtant toujours mieux que Le Mans, qui a volé en éclat à Avranches (0-4), et peut trembler pour son maintien. Enfin, grâce à un penalty de Fortuné et un contre conclut par Dabasse, Orléans a disposé de Villefranche dans le Rhône (2-1), et respire un peu mieux au classement.

Une belle avalanche de saveurs, on se croirait à s’y méprendre dans le Colorado.

Red Star 2-3 Le Puy 43

Buts : Benali (37e & 39e) pour les Audoniens // Rivera (28e) et I. Sangaré (70e & 78e) pour les Auvergnats

Paris 13 Atletico 2-2 Martigues

Buts : Kikonda (20e) et Faraj (83eSP) pour les Gobelins // Tlili (68e & 76e) pour le FCM

Châteauroux 4-2 Concarneau

Buts : Daham (38e), Ntolla (53e), Roux (55e) et Ndour (90e+4) pour la Berrichonne // Boutrah (64e & 80e) pour les Thoniers

Stade briochin 0-3 Dunkerque

Buts : Baghdadi (37e & 48e) et Etonde (81e) pour l’USLD

Cholet 1-1 Nancy

Buts : Robin (7e) pour le SOC // L. Cissé (18e) pour l’ASNL

Sedan 0-0 Bourg-en-Bresse

Avranches 4-0 Le Mans

Buts : Boussaïd (32e), Koyalipou (36e & 89e) et C. Boateng (90e+2) pour l’USA

Villefranche-Beaujolais 1-2 Orléans

Buts : Bonenfant (17e) pour les Tigres Caladois // Fortuné (54e SP) et Dabasse (69e) pour l’USO

Expulsion : Solvet (85e) pour l’USO

