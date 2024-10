Monaco et Lille ennuient et se quittent bons amis

Pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale, le duel des tombeurs du FC Barcelone et du Real Madrid a accouché d'une souris. L'AS Monaco poursuit son sans faute en Ligue 1 en concédant le match nul face à Lille (0-0), amorphe, et ce malgré avoir joué la dernière demi-heure en supériorité numérique.

Monaco 0 – 0 Lille

Expulsion : Teze (61e) côté monégasque.

Alors que le Sud-Est de la France était placé en alerte météo pour pluies et inondations, la rencontre entre Monaco et Lille n’a pas été des plus orageuses. L’AS Monaco, toujours invaincu poursuit sa saison ensoleillée, mais aurait pu espérer mieux. En ouverture de la 8e journée de Ligue 1, le club centenaire n’a pas su prendre le meilleur sur Lille, très calme ce soir (0-0). Si l’ASM laisse l’occasion au PSG de revenir à sa hauteur, les Nordistes passent ce soir quatrième, à six points de son concurrent pour l’Europe.

Le match entre les deux derniers chipeurs de feu l’Hexagoal en dehors du PSG n’a pas fait d’étincelles. Peu d’intensité mais des duels (six jaunes et un rouge), des Lillois qui auront attendu la 87e pour frapper leur premier corner, et Monaco qui n’a pas su finir malgré une maîtrise technique évidente.

Le comte Ben Seghir

Celle-ci s’incarnait par Eliesse Ben Seghir, la seule tempête du soir. Comme il faut reconnaître le talent de ceux qui soignent, l’ASM lançait ses Ben Seghir de la santé. L’international marocain se mettait en jambes par une énorme frappe pied droit (5e), puis demandait en profondeur et dans les pieds, sur son côté gauche.

Le petit précis était stoppé illicitement par Ayyoub Bouaddi (11e), puis par Thomas Meunier (22e), qui récidivait et prenait un jaune (34e) comme son compère. Bruno Genesio s’énervait, mais les Lillois ne sortaient ni la tête de l’eau ni du pressing monégasque. Pour montrer l’étendue de sa palette, Ben Seghir se décoiffait, mais sa tête passait au-dessus (56e). Puis il pivotait, avant que la frappe de Takumi Minamino ne passe au-dessus (58e).

La dernière occasion monégasque ? Non, car même hors-jeu, Breel Embolo trouvait le moyen de frapper au-dessus à deux mètres du but (84e), et qu’un match de Ligue 1 sans un grand Lucas Chevalier n’est pas un match de Ligue 1. Le Lillois s’interposait sur sa droite devant Zakaria (90+1e), après un contre monégasque.

😮 | La parade de Lucas Chevalier dans les derniers instants ! 🔥🙌 #ASMLOSC pic.twitter.com/KR0CldnuRA — DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2024

Lille déserte

Il fallait attendre la 9e minute pour voir les Nordistes passer la moitié de terrain, mais capitaine Denis Zakaria revenait. Reposé sans avoir joué avec la Suisse, le capitaine monégasque a sorti un gros match pour éteindre les Dogues, crevés comme Jonathan David, qui revenait juste du Panama mais a (oui, oui) disputé tout le match. Le capitaine d’un soir créait la seule alerte lilloise, trouvé par le néo-international marocain Osame Sahraoui. Radosław Majecki s’illustrait (11e), pour son premier arrêt de la saison. Le seul de la soirée.

Pour ne rien arranger, la même semaine des croisés de Tiago Santos, Lille perdait un autre latéral. Mitchel Bakker sortait, blessé à la jambe droite, puis Bouaddi était victime d’une belle semelle de Jordan Teze sur sa cheville (41e). Bruno Genesio s’énervait à nouveau, cette fois pour demander un rouge, mais son jeune milieu se relevait. Lille ira affronter l’Atlético de Madrid avec sept blessés. Heureusement pour eux, Gabriel Gudmundsson sera du voyage, même s’il se prenait un high-kick de Jordan Teze. Le latéral fut logiquement expulsé (61e).

🟥 | Carton rouge logique pour ce high kick de Jordan Teze ! ❌🥋 #ASMLOSC pic.twitter.com/pSEtJa5wPA — DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2024

Lille, même avec son maître Cabella qui ne voulait pas lâcher et qui faisait trembler Caio Henrique, n’a pas profité de sa supériorité numérique. Un corner dans les cinq dernières minutes, mais ce fut bien tout. Ni les têtes ni les jambes n’y étaient. Il s’agissait peut-être de se préserver avant l’Atlético de Madrid, mercredi en Ligue des champions.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Teze, Singo, Kehrer, Caio Henrique (Mawissa, 88e) – Camara, Zakaria – Minamino (Diatta, 63e), Golovin, Ben Seghir (Akliouche, 79e) – Ilenhikena (Embolo, 63e). Entraîneur : Adi Hütter.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Bakker (Gudmundsson, 30e) – Bouaddi (Bayo, 84e), André Gomes – Zhegrova (Mukau, 84e), Angel Gomes (Cabella, 73e), Sahraoui (Fenandez-Pardo, 73e) – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

