Bruno Genesio : « Je suis très déçu du visage qu'on a montré aujourd'hui »

On a purgé Pep.

Bruno Genesio est sorti de ses gonds après avoir vu les Monégasque réduits à dix tenir son équipe en échec. Interrogé à l’issue de la rencontre, le technicien du LOSC a largement conspué le niveau de son effectif. « Je ne vais pas retenir grand-chose, si ce n’est un point ce qui est toujours positif contre le leader, mais sinon pour le reste pas grand-chose, je pense qu’il y’avait moyen de faire beaucoup mieux », a reconnu le technicien passé par Rennes et Lyon.

Les réactions de Bruno Genesio et Lucas Chevalier après le match nul à Monaco 🎙️#ASMLOSC pic.twitter.com/wjuoREnsj9 — LOSC (@losclive) October 18, 2024

En conférence de presse Pep Genesio est même allé plus loin, regrettant « une belle purge » en plaignant les téléspectateurs et en laissant transparaître toute son amertume sur le scénario de la rencontre : « On a sauvé un point grâce à Lucas Chevalier, encore une fois, mais c’est largement insuffisant par rapport à ce qu’on avait prévu de faire. Je n’aime pas tirer de conclusions à chaud, mais ce n’est pas le visage que j’aime voir de mon équipe». Tout en reconnaissant qu’il y avait moyen de contrecarrer le pressing monégasque : « on l’a fait une fois ou deux mais c’est trop peu sur une heure et demie et encore plus en ayant joué à un de plus pendant 30 minutes, a-t-il ajouté avant de conclure. Je suis très déçu du visage qu’on a montré aujourd’hui. »

C’est ce qu’on appelle filer du mauvais coton.

