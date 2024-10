Comment réagit la presse internationale à l’affaire Mbappé ?

Forcément, l’affaire concernant Kylian Mbappé à la suite de son escapade à Stockholm fait les gros titres en France, au point de voir l’avocate du capitaine des Bleus se retrouver au 20h de TF1 pour répondre aux accusations dont il ferait l’objet. Ce mercredi, RMC Sport annonçait d’ailleurs à la mi-journée que « l’entourage de Kylian Mbappé est désormais certain que le capitaine de l’équipe de France est visé dans la plainte pour viol déposée à Stockholm ». Et ailleurs, quel est l’écho donné à cette histoire ? Pour l’instant, la presse européenne et internationale ne lui accorde pas un traitement particulier, ne s’intéressant pas spécialement au début de tempête traversée par le joueur madrilène.

En Suède, le calme après l’agitation

Là où tout a commencé. Ce lundi soir, alors que la France l’emporte (encore) contre la Belgique (1-2), deux journaux suédois préfèrent balancer LA news censée faire trembler le monde du foot. Le journal Expressen d’abord, puis Aftonbladet ensuite révèlent que le buteur de Real Madrid est « raisonnablement suspect » dans une affaire de viol. Sauf que 48 heures plus tard, c’est le calme plat dans le pays allongé, où l’affaire est déjà passée au second plan. Ce mercredi, le média Aftonbladet – à l’origine de la tempête – n’en parle même pas dans sa version papier. Pour les autres, la prudence est de mise. Exemple : aucune information supplémentaire sortie par le Dagens Nyheter, journal conservateur, généralement au taquet quand il s’agit de broder sur des affaires judiciaires.

En France, où L’Équipe s’intéresse aux « mystères de Stockholm » et où Le Parisien titre sur « l’affaire suédoise », la nouvelle fait logiquement la une. Mais dans le reste de la planète sport, on touche – à raison – avec des pincettes à une affaire encore sensible et surtout pour le moment opaque. Zéro. C’est le nombre d’encadré qu’y consacrent les unes des journaux british, au lendemain des révélations de Stockholm. S’il est difficile d’imaginer le pays des tabloïds zapper un tel sujet, la bombe venue du Nord ne déchaîne pas les rédactions du Royaume-Uni. Pour le coup, la star des Bleus peut remercier son ancien entraîneur Thomas Tuchel, tout juste nommé sur le banc des Three Lions. « L’Angleterre choisit un Allemand comme nouveau sélectionneur », titre même le Guardian ce mercredi. Qui affiche son nouvel homme fort une bière à la main. Pas de déferlante, donc, mis à part pour le Daily Mail. Fidèle à sa réputation, le média londonien ne fait pas dans la dentelle, en publiant pas moins de treize articles en deux jours sur l’affaire.

L’Italie l’évoque, l’Espagne le zappe

En Espagne, où évolue désormais l’ancien Parisien, Marca dédie un petit coin de sa une à la nouvelle star du Real, citant son avocate, tandis que Sport annonce « Mbappé accusé de viol en Suède ». Du reste, la couverture reste assez succincte, les sites internet se chargeant de reprendre les infos qui tombent au fur et à mesure. Un parti pris qui se comprend, mais qui peut surprendre, dans un pays où la presse est souvent encline à alimenter la machine à polémiques. Plus à l’est, en Italie, les principaux quotidiens sportifs dédient tous un encart à la situation floue du joueur. Tuttosport, le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport annoncent que « Mbappé fait l’objet d’une enquête pour viol », tandis que la dernière citée souligne que l’attaquant nie tout problème et déclare que « tout est faux ».

Chez nos voisins belges, toujours pas de quoi défrayer la chronique. Ce mardi, Le Soir fait un point à la manière des médias français : ce que l’on sait de l’enquête pour viol qui touche Mbappé, développe le média sur le site internet. Pour ses confrères de Walfoot, on ne lésine pas avec les termes tape-à-l’œil et un engagé « Kylian Mbappé répond à de très graves accusations… » apparaît quelques minutes après le tweet « FAKE NEWS !!!! » de la star.

En Argentine, avec qui Mbappé entretient par la force des choses une rivalité sportive, de laquelle ont découlé plusieurs événements malencontreux, la situation de l’attaquant n’intéresse pas trop les unes des grands quotidiens nationaux, qui préfèrent logiquement s’émerveiller devant les exploits de Lionel Messi. Il n’apparaît ainsi sur aucune une papier. Pour trouver trace d’articles sur le sujet, il faut se rendre sur les sites d’Olé et de Clarín, par exemple, qui traitent l’affaire de façon informative et neutre, le second s’intéressant notamment à la réaction du Real Madrid. Même son de cloche au Brésil, où les bons résultats de la sélection prennent le dessus sur le reste de l’actualité sportive.

De l’autre côté de l’Atlantique, dans la presse américaine, si le Washington Post consacre une partie de sa une à la trajectoire déchue de Quincy Promes, aucune trace du capitaine de l’équipe de France dans les premières pages de la presse papier. Il faudra attendre de connaître les suites de l’enquête et les prochaines communications officielles des autorités suédoises, alors que Mbappé s’entraîne normalement à Madrid, avant de retrouver les terrains et le championnat avec un déplacement à Vigo.

