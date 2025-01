Iñigo Martínez estime que la sanction de Vinícius Junior est « injuste »

Rivaux jusqu’au bout des déclarations en zone mixte.

Lors d’un incident durant le match de La Liga entre Valence et le Real Madrid vendredi dernier, Vinícius Junior avait écopé d’un rouge après un coup au visage du gardien valencien, Stole Dimitrievski. Si la VAR a confirmé l’exclusion, le geste n’a pas été qualifié d’agression, réduisant ainsi sa suspension à deux matchs.

Le Real Madrid, qui a tenté de faire annuler le carton rouge, a justifié l’attitude du Brésilien en évoquant des provocations et des insultes racistes. Une version non approuvée par la Liga, qui a assuré ne rien avoir détecté de tel dans son enquête.

Une décision frustrante

La sanction jugée « trop clémente » n’a pas manqué de faire réagir. À commencer par Iñigo Martínez, défenseur du Barça, qui n’a pas mâché ses mots en zone mixte après la victoire de son équipe en Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic (2-0) : « Je ne pense pas que ce soit juste non plus. Il y a eu une sanction, il y a quelques années, où, pour beaucoup moins, j’ai eu quatre matchs et ils n’en parlent pas, alors que d’autres ont eu beaucoup moins. Ce sont des choses que d’autres décident et qui ne sont pas entre nos mains. »

🗣️Iñigo Martínez: “La sanción a Vinicius me parece injusta. Una vez me suspendieron 4 partidos por haber hecho mucho menos, pero a otros les juzgan distinto.“ pic.twitter.com/maUPKD1HK3 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) January 8, 2025

Apparemment, la qualification en finale ne l’a pas soulagé.

Florentino Pérez a joué un rôle dans le départ de Lionel Messi du Barça