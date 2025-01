Le Real Madrid dévoile les vidéos offensantes à l’encontre de Vinícius Junior

Encore et toujours dans la cible.

Ce vendredi soir, Mestalla a encore montré son pire visage. Lors de la victoire du Real Madrid face à Valence (1-2), Vinícius Jr a une nouvelle fois été victime d’insultes racistes émanant des tribunes. Le Brésilien, déjà accueilli par des chants racistes dans le même stade en 2023, a craqué et finalement été exclu pour un geste d’humeur envers le gardien Dimitrievski. Il risque jusqu’à quatre matchs de suspension, malgré ses excuses diffusées sur ses réseaux sociaux.

Le Real Madrid diffuse les vidéos

Le Real Madrid s’oppose à cette peine. Des vidéos diffusées par Real Madrid TV dévoilent des chants où l’on entend « putain de Noir » et d’autres propos, accompagnés de moqueries sur sa deuxième place au dernier Ballon d’or. Carlo Ancelotti, dans son rôle de protecteur, a résumé la situation lundi : « Je ne suis pas à leur place, mais il me semble difficile de supporter tout ce qui s’est passé. »

De nuevo Vinicius tuvo que aguantar insultos racistas durante el partido en Valencia. Solo he tenido que ver un par de minutos del vídeo de La Nave del Madridismo. Qué vergüenza. Vídeo completo:https://t.co/uNmBLEkIVe pic.twitter.com/07EuDsVO1r — Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) January 4, 2025

Pour rappel, l’an dernier, trois supporters avaient déjà été condamnés à huit mois de prison et bannis à vie du stade pour des faits similaires. Un problème que la Liga, la fédération et même les clubs peinent à enrayer, préférant jongler entre condamnations et sanctions insuffisantes.

Vinícius continue de prendre des coups sur le terrain, et surtout en dehors.

