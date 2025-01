Kylian Mbappé affirme être « dans un bon moment »

Les beaux jours sont à venir.

Après des débuts poussifs, Kylian Mbappé semble avoir trouvé son rythme de croisière avec le Real Madrid. Décisif lors de la victoire à Valence vendredi (1-2), Kyk’s affiche désormais un bilan de 13 buts en 24 matchs officiels depuis son arrivée l’été dernier. « Nous sommes dans un bon moment, l’équipe et moi. Nous avons très bien commencé l’année, avec un match difficile que nous avons finalement gagné », a-t-il confié sur le site du club après avoir reçu le trophée de joueur du mois de décembre.

L’appétit vient en marquant

Optimiste comme à son habitude, il ajoute : « Comme on dit ici, nous devons tout gagner et nous allons rivaliser. » Avec 21 buts inscrits lors des 8 dernières rencontres, le message est clair, à l’aube d’une semaine chargée pour le Real, qui affrontera Minera en Coupe du Roi ce lundi et Majorque en demi-finales de Supercoupe d’Espagne jeudi.

Plus d’excuse pour retrouver les Bleus en mars.

Vinícius s’excuse après son carton rouge