Mené à la 85e, le Real Madrid s’en sort à Valence

Valence 1-2 Real Madrid

Buts : Duro (27e) pour Valence // Modrić (85e) et Bellingham (90e+5) pour le Real Madrid

Enfin !

Cette saison, à chaque fois qu’il peut prendre la tête de la Liga, le Real Madrid laisse passer sa chance. Reste que ce vendredi soir a échappé à la règle, les Merengues s’offrant sur le gong une victoire importante à Valence à l’occasion de la douzième journée du championnat d’Espagne après avoir longtemps été menés : avec deux points d’avance sur l’Atlético (le dauphin, qui a cependant un match supplémentaire à disputer), le champion d’Europe en titre est assis sur le fauteuil de leader. Pourtant, l’avant-dernier du classement a surpris la Maison-Blanche à la demi-heure de jeu : après quelques occasions de part et d’autre, Hugo Duro a ouvert le score à la suite d’une frappe de Javi Guerra repoussée par Thibaut Courtois.

Mbappé pas verni, Bellingham pas meilleur sur penalty

Évidemment, le grand favori du match a eu les opportunités pour égaliser assez tôt. Federico Valverde (tir non cadré), Rodrygo (tentative au-dessus de la cage), Vinícius Junior (arrêt de Stole Dimitrievski), Kylian Mbappé (but magnifique refusé pour hors-jeu), Jude Bellingham (penalty obtenu par le Français et raté)… Mais finalement, c’est Luka Modrić qui a trouvé la clé d’un extérieur maîtrisé pour remettre les deux équipes à la même hauteur en fin de partie. Et malgré l’expulsion de Vinícius pour un mauvais geste envers le gardien adverse ou l’incroyable poteau touché par Luis Rioja à la dernière seconde, Bellingham a délivré les siens dans le temps additionnel en profitant des erreurs du duo Dimitri Foulquier-Hugo Guillamon.

Pas besoin du numéro de José Mourinho.

