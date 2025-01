Rodri calme Cristiano Ronaldo après ses critiques sur le Ballon d’or

Rodri, encore et toujours au tribunal.

Depuis son triomphe au Ballon d’or 2024, Rodri se trouve au cœur des débats, notamment après les remarques de Cristiano Ronaldo. Le quintuple lauréat avait estimé « injuste » que l’Espagnol soit sacré, affirmant que le trophée aurait dû revenir à Vinicius Junior. « Ils l’ont donné à Rodri, qui le mérite aussi. Mais je pense qu’ils devaient le donner à Vinicius parce qu’il a gagné la Ligue des champions. Il a marqué en finale », expliquait le nouveau tonton gênant du foot.

« Cela a changé ma vie »

Dans une interview accordée à AS, Rodri a réagi aux mots de l’ancêtre : « C’est vraiment une surprise, car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour sa victoire, et j’imagine qu’à ce moment-là il était d’accord. »

Malgré les critiques, Rodri savoure son titre et l’impact qu’il a eu sur sa vie. « Cela a changé ma vie, a-t-il confié. J’en ai parlé avec mon entourage. Peut-être que je n’en avais pas conscience lorsque je l’ai gagné, mais cela a changé ma vie. L’ampleur des sorties n’est plus la même. Beaucoup de choses que je pouvais faire avant, évidemment, ne le sont plus. Mais bon, c’est pour une bonne raison, c’est la conséquence de cette reconnaissance que j’ai eue et qui a été si importante pour moi et ma famille. C’est un moment inoubliable. »

