Barça : Raphinha met une balle à son club au sujet de l’affaire Olmo-Víctor

Si c’est le capitaine qui le dit…

À cause de ses problèmes financiers et d’un plafond salarial trop élevé, le FC Barcelone n’est pas en mesure, actuellement, d’inscrire Dani Olmo et Pau Víctor auprès de la Liga et de la Fédération espagnole pour la deuxième partie de saison. Les deux joueurs sont donc sur le papier, depuis le 1er janvier, libres de s’engager où ils le souhaitent. Un vrai sketch qui ne fait pourtant pas rire grand monde, en Catalogne. Et Raphinha ne s’en est d’ailleurs pas caché, en conférence de presse ce mardi.

« Si je dois être honnête, et je n’aime pas mentir : si j’étais dans un autre club et que je voyais la situation de Pau et Dani, je me demanderais peut-être si c’est le meilleur choix de venir ici », a lâché le capitaine blaugrana. Une déclaration qui a fait son bruit. Quelques heures plus tard, au début de l’entraînement de l’équipe, Raphinha a été aperçu en pleine discussion avec son président Joan Laporta : suffisant pour que la presse espagnole considère cela comme un règlement de compte.

Después del entrenamiento, le preguntaron a Raphinha por su charla con Laporta… pic.twitter.com/PCXiOfD152 — MARCA (@marca) January 7, 2025

Sans même savoir s’ils pourront jouer, Olmo et Víctor sont dans le groupe du Barça pour la Supercoupe d’Espagne, qui se joue cette semaine en Arabie saoudite (demi-finale contre l’Athletic ce mercredi).

Au bluff.

Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne