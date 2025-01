« Quel est vraiment le poids de Kylian Mbappé dans tout ça ? »

Des mauvais résultats en Ligue 2, le licenciement de la légende locale Nicolas Seube et un flou général... Les premiers mois du SM Caen propriété du clan de Kylian Mbappé ne sont pas rêvés. Les supporters normands s’inquiètent pour l’avenir, et aimeraient une prise de parole pour y voir plus clair.

Le Stade Malherbe de Caen a connu des jours meilleurs. Après une ère Olivier Pickeu (2020-2024) très décevante (dettes, salaires excessifs, centre de formation moins important, etc.), les supporters n’ont pas retrouvé le sourire depuis le début d’une saison marquant un tournant dans l’histoire récente du club, avec l’arrivée du clan Kylian Mbappé à la tête du SMC. Le flou demeure autour de ce que veut devenir Malherbe, en position de barragiste (16e, 15 points) à la mi-saison après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Ce bilan a provoqué la sortie de Nicolas Seube, légende locale, et il n’en fallait pas plus pour voir la contestation grandir chez les supporters. Ils ont profité de la venue de Clermont au stade Michel-d’Ornano (défaite 0-1) le week-end dernier pour manifester leur mécontentement (« Ici, seul le travail et la fidélité font les légendes ! », « Avant de vouloir rayonner à l’étranger, respectez les figures locales ! ») et commencer à cibler le capitaine des Bleus : « Mbappé, le SMC n’est pas ton jouet ! » Après quasiment cinq mois, le projet n’est toujours pas clair, et l’avenir du club, sous la menace d’une relégation en troisième division pour la première fois depuis les années 1980, est incertain.

Entre hommage à Nicolas Seube, l'ex-entraîneur, et défiance vis-à-vis du propriétaire @KMbappe et des ses hommes mis en place, le public de d'Ornano, qui a multiplié les banderoles en 1re mi-temps, joue un match différent dans les tribunes @SMCaen #SMCCF63 📸 @DamienDeslande2 pic.twitter.com/k0TGP3m4Vc — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) January 3, 2025

Une nouvelle ère sans air frais

Il faut revenir au début de cette nouvelle histoire, lancée pendant l’été, quand celui dont le père avait préféré Monaco au Calvados dans sa jeunesse a décidé de mettre des (grosses) billes dans le SMC. Les premiers bruits avaient circulé aux alentours de l’Euro, c’est devenu officiel en septembre dernier : la famille Mbappé, via le fonds Coalition Capital de sa société Interconnected Ventures, est devenue actionnaire majoritaire du club à hauteur de 80% pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros. Les premiers objectifs sont simples : ramener Caen en Ligue 1, une élite quittée en 2018-2019, pour y stabiliser le club et l’imposer comme le fer de lance de la Normandie. « Ils annoncent le rachat le 30 juillet, mais ils n’arrivent qu’en septembre, rappelle Maxime, un habitué des travées de D’Ornano. Vu la gestion de cet été, le temps que ça a pris, on a dû faire tout l’été sans directeur sportif et président. » Pas idéal pour lancer un projet.

À la présidence, c’est Ziad Hammoud, un proche de la famille, qui prend les commandes et qui fait savoir que ce nouveau chapitre débutera plutôt à partir de la saison 2025-2026, laissant entendre que le plus important était de se serrer la ceinture pour celle à venir. « Pour moi, c’est un peu flippant, le fait qu’il ne parle que de la saison prochaine, que le début du projet, c’est 2025-2026, enchaîne Maxime. Ce que l’on voit sur le terrain semble assez réaliste, mais aussi terrifiant de notre point de vue, parce que, là, aujourd’hui, on est à cinq points du premier non-relégable, en ne gagnant pas le moindre match. » Le remplacement de Seube par Bruno Baltazar, qui n’est pas sorti de nulle part, mais qui n’a pas non plus rassuré son monde en tombant dans le piège classique de vouloir en faire trop lors de sa présentation (« Amener ce club en Europe, c’est mon rêve. Vous pouvez me qualifier de rêveur ou de naïf, mais c’est mon objectif. »). En sachant que Mbappé avait aussi pensé à prendre des parts à l’AS Monaco et à Nîmes, la question de son implication et ses ambitions pour son nouveau « jouet » sont légitimes.

Un silence et des tonnes de questions

Comme le dit Thierry Henry, « Saint-Denis, c’est pas Paris », et Caen non plus. Le SMC n’est pas le PSG, même si l’engouement est toujours présent chez les Normands, avec la barre des 10 000 abonnés franchie cet été malgré plusieurs années à patauger en Ligue 2. Les fans ne veulent pas attaquer gratuitement leur nouveau boss, mais déplorent un certain silence. « Qu’il n’ait pas le temps de venir à Caen, je comprends, c’est parfaitement acceptable, assure Olaf, président du MNK 96, le principal groupe ultra caennais. Mais, au moins, il doit faire une déclaration en son nom, soit par vidéo, soit par écrit, qu’il s’exprime. C’est quand même lui, on va dire, qui est le propriétaire du SM Caen. » Pierre-Antoine Capton est désormais actionnaire minoritaire, et les amoureux de Malherbe attendent une prise de parole et cherchent une ligne directrice. « Le seul qui sait où il va, c’est Prêcheur (l’ex-entraîneur de l’OL féminin nommé à la tête du centre de formation, NDLR), il a clairement expliqué son projet, notamment vis-à-vis du centre de formation, avec son idée de jouer dans le même système, ce qui se fait aux Pays-Bas, à l’Ajax ou dans d’autres grands clubs, développe Maxime. Je ne sais pas s’il y aura un lien avec les pros vu l’état actuel, mais au moins jusqu’à la réserve. »

Ce que je pense personnellement du clan Mbappé, c’est que leur façon de vivre, leur façon de voir les choses, est sûrement à des années-lumière d’un modeste club populaire comme le SMC. Olaf, président du MNK 96

Les mauvais résultats sont une chose, le licenciement brutal de Seube en est une autre. Comme une goutte qui fait déborder le vase pour les fidèles de D’Ornano, férocement attachés à leur ancien joueur emblématique. « Le SM Caen, c’est une famille. Et quand on touche à un membre de la famille, forcément le reste de la famille s’exprime », illustre Olaf en référence aux banderoles déployées la semaine dernière. Avant de poursuivre : « J’ai des réticences par rapport au nouvel actionnaire, parce que je pense qu’on peut en avoir. Ce que je pense personnellement du clan Mbappé, c’est que leur façon de vivre, leur façon de voir les choses, est sûrement à des années-lumière d’un modeste club populaire comme le SMC. Donc on n’a forcément pas la même vision. Qu’est-ce qu’ils veulent en faire ? On va quand même dire pour l’instant que je suis convaincu, hormis par rapport à l’épisode du coach. »

Les ultras caennais n’en savent pas plus que les autres, à vrai dire. Quand certains dirigeants prennent parfois la décision de rencontrer les groupes de supporters, qui peuvent être considérés comme un contre-pouvoir, en débarquant dans un nouveau club, ceux de Caen n’ont pas encore pointé le bout de leur nez auprès des fidèles. « Je n’ai aucun retour de leur part, confirme Olaf. Quel est vraiment le poids, le mot à dire de Kylian Mbappé dans tout ça ? Quelles sont leurs volontés concernant un club modeste comme le nôtre ? Est-ce que c’est compatible ? Pourquoi avons-nous 10 000 abonnés ? Parce qu’ils aiment le SM Caen comme il est. Après, oui, comme tout club, on a besoin de gens qui investissent pour le faire grandir un petit peu. Et on n’est pas contre ça, évidemment. » Ce n’est pas encore l’heure des promesses en Normandie, où il reste un tas de questions en suspens à la veille de la réception de Grenoble, samedi après-midi, un match dans lequel la victoire sera un peu plus obligatoire pour ne pas commencer la phase retour en voyant son retard sur les autres concurrents au maintien s’accentuer. Il ne reste plus à Kylian Mbappé qu’à trouver un moyen de suivre « son » équipe depuis l’Arabie saoudite, à des milliers de kilomètres de l’inquiétude normande.

