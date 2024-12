Patrice Garande sceptique sur le choix du nouveau coach à Caen

En attendant, Patrice Garande crie gare au loup !

Au Stade Malherbe, on adore jouer les audacieux. Dernier coup de poker : dégager Nicolas Seube, légende locale, pour installer Bruno Baltazar sur le banc. Un coach portugais avec un CV façon parcours de l’Eurovision (Portugal, Chypre, Kazakhstan…). Le tout a fait bondir Patrice Garande, ancien chef d’orchestre des Malherbistes entre 2012 et 2018 reconverti en tacleur sur X.

Légende locale out, obscur portugais in

Nicolas Seube, c’est 520 matchs sous le maillot rouge et bleu entre 2001 et 2017. Un survivant de la Ligue 2, des tempêtes normandes et même de la fin du monde en 2012. Mais visiblement, ça ne suffit pas pour convaincre quand on pointe à une morose 16e place en Ligue 2. Pour remplacer cette institution ? Bruno Baltazar. Un nom qui sonne plus normand que portugais, mais un coach 100% lusitanien. Sur les 12 dernières années, il a fait du speed dating avec ses clubs, restant en moyenne six mois en poste. Dernière étape : Radomiak, 15e de première division polonaise, où il tournait à 1,2 point par match.

Actionnaire majoritaire depuis juillet, Kylian Mbappé débarquait avec un projet de faire de Caen une place forte du foot français. Cinq mois plus tard, après 15 journées de Ligue 2, le club est en position de barragiste (pour la descente, pas pour la montée). Pas vraiment ce qu’on appelle un plan qui se déroule sans accroc.

Il reste toujours Gaspard et Melchior si besoin.

