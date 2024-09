Caen : nouvelle direction pour une nouvelle vie, vraiment ?

Quatre. Non, ce n’est pas seulement le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé depuis le début de saison de Liga avec le Real Madrid. C’est aussi le nombre de points obtenus par son nouveau club du SM Caen en cinq journées de Ligue 2. Un total qui doit beaucoup à la victoire du week-end dernier contre l’AC Ajaccio, qui a permis au club de sortir de la crise et à son entraîneur Nicolas Seube de se donner de l’air. Pas suffisant pour remettre Caen dans le droit chemin, après une saison bouclée à la sixième place et à un point des play-off. La réception d’Amiens ce mardi soir doit permettre de lancer une dynamique, pour un club dont on peine encore à cerner les capacités et les ambitions.

Le romantisme Seube et le business des Mbappé

Sa nomination avait rempli de joie tous les amoureux du club normand, mais l’effet attendrissant de son arrivée sur le banc est aujourd’hui épuisé : Nicolas Seube, entraîneur de Caen, doit désormais fonctionner au résultat et plus à l’affect. Après une première demi-saison réussie, où il avait redressé une équipe restée pendant 11 matchs sans gagner, l’ancienne légende n’a plus le même crédit après un exercice lancé par un nul et trois défaites, dont une à 11 contre 9 face à Pau. Son statut est particulier, mais il savait qu’il n’aurait « pas de passe-droit », comme il l’avait expliqué à So Foot en mars. La victoire de la semaine dernière contre Ajaccio, qui aurait d’ailleurs pu bénéficier d’un penalty et donc d’un autre résultat, ne lui garantit pas davantage de sérénité ni de certitudes. « Souvent quand les équipes gagnent, les coachs n’aiment pas trop changer. Je réfléchis encore », répondait-il en conférence de presse à la veille de retrouver D’Ornano, où les habitués et supporters ont déjà peur d’avoir loupé le bon wagon. « On a commencé par quatre matchs sans gagner, on a l’impression que c’est déjà un peu râpé », désespère l’un d’eux.

Ce qui est rassurant, c’est que ce n’est pas un projet rapide de passage. Ils veulent construire leur empreinte ici dans la durée, et c’est ça qui me satisfait. Aristide Olivier, maire de Caen

Le SM Caen n’a pourtant pas attendu le début de saison pour faire parler de lui, avec l’arrivée de Kylian Mbappé comme nouveau propriétaire cet été, qui a pu faire rêver quelques fans (et en agacer d’autres). Depuis, c’est silence radio, ou presque. Des bruits de couloir par-ci par-là, des petites déclarations et cette assurance signée Aristide Olivier, maire de Caen, à France 3 Normandie après avoir pu échanger avec Fayza Lamari, la maman du capitaine des Bleus au centre de ses affaires : « Ce qui est rassurant, c’est que ce n’est pas un projet rapide de passage. Ils veulent construire leur empreinte ici dans la durée, et c’est ça qui me satisfait. »

Propriétaire depuis la fin juillet, Mbappé s’est fait très discret jusqu’ici vis-à-vis du club, et n’a pas totalement donné les raisons de son engagement. Si sa maman a bien été aperçue dans les tribunes de D’Ornano, son fils est déjà bien occupé du côté de Madrid et s’est contenté d’une story Instagram partagée après le succès des Normands face aux Corses. On a pourtant pu lire depuis son arrivée qu’il s’était impliqué dans le recrutement, en contribuant par exemple à la venue de Yann M’Vila, alors que les 10 000 abonnés s’attendaient sans doute à voir cette nouvelle ère débuter d’une autre manière. Pourquoi les Mbappé ont-ils décidé de mettre des billes dans Malherbe ? Leur investissement peut-il être le point de départ d’un retour de Caen dans l’élite ? Est-ce un simple passe-temps ou une ambition plus concrète ? Le projet reste flou, pour l’instant, alors que la nomination de Gérard Prêcheur comme directeur technique peut laisser deviner une vision plus large. Les supporters restent « divisés » sur le sujet et tentent de se rassurer comme ils le peuvent : « À la rigueur, on sait qu’avec lui, on ne devrait pas être en galère financière à court terme, et vu le contexte, c’est déjà pas mal. »

Alexandre Mendy, resté pour faire gagner

Une aisance qui a notamment permis de ne pas vendre la star du club, Alexandre Mendy. C’est l’une des autres grandes manœuvres du clan Mbappé cet été : avoir gardé un joueur aux 57 buts en Ligue 2 sur les trois dernières saisons. Très fortement attiré par un nouveau projet du côté de Sunderland en Championshp, l’attaquant, longtemps promis au départ, a finalement été conservé devant l’insistance de la nouvelle direction, qui l’a convaincu de rester selon Ouest-France.

Avec Mendy, Caen a donc gardé un buteur redoutable, qui a déjà fait mouche une fois depuis son retour et qui vient compléter un effectif bâti pour le haut de tableau. Sans compter que les jeunes pépites, Bilal Brahimi, replacé au cœur du jeu et étincelant vendredi, ou Brahim Traoré, de retour en défense centrale après une longue blessure, ont le talent pour porter les Normands vers le top 5. Il faudra voir s’ils ont les épaules et si l’expérience de Yann M’Vila, qui a poussé une bonne gueulante après la défaite contre Grenoble, saura s’imposer comme le grand frère du groupe. Avec l’espoir que le SM Caen ne se résume pas seulement à son nouveau lien avec le nom Mbappé et puisse faire son retour dans l’élite pour la première fois dans les années 2020.

Pronostic Caen Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2