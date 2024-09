Le coup de gueule de Yann M'Vila après la nouvelle défaite de Caen

M’Vila et des cœurs brisés.

Défait lundi soir à Grenoble malgré une ouverture du score rapide de Mendy (3-1), le Stade Malherbe de Caen pointe à la 16e place et est désormais barragiste après quatre journées de championnat. Une situation qui a irrité Yann M’Vila, arrivé en renfort au début du mois d’août en Normandie. « Je n’ai pas envie d’être vulgaire ou de dire des mots trop forts, car cela pourrait choquer certaines personnes, a-t-il lâché après la rencontre. On leur donne le match, c’est frustrant. Je pourrais très mal parler, je suis frustré et énervé contre nous-mêmes. »

« Je ne comprends pas l’âme que l’on dégage »

Avant de poursuivre : « On ne peut pas dire que ce sont les supporters, la vente du club, le mercato est fini. Ça y est tout le monde est focus sur le club, on n’a pas d’excuses. On doit se remettre la tête à l’endroit. On sait que la L2 c’est difficile, chaque match c’est un combat et on les perd tous depuis le début de la saison. Aujourd’hui, on perd sans la manière. »

Nicolas Seube, l’entraineur caennais, en a rajouté une couche en conférence de presse : « Je ne comprends pas l’âme que l’on dégage. Le football est un sport collectif et la partition se récite à onze. Il faut onze personnes dans la même lignée, dans la même dynamique et la même volonté de faire les choses. Aujourd’hui, j’ai encore parfois le sentiment d’avoir des partitions individuelles, qui me dérangent. »

Le groupe ne vit pas encore bien.

Pape Meïssa Ba et Grenoble traumatisent encore une fois Malherbe