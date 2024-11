Porté par un Alexandre Mendy record, Caen enchaîne enfin face à Bastia

Caen 2-0 Bastia

Buts : Mendy (31e) et Brahimi (57e) pour Caen

Qui va arrêter Alexandre Mendy ?

Très inconstant depuis le début de la saison, Caen a enfin réussi à enchaîner deux succès de rang ce samedi en maîtrisant Bastia à la maison (2-0). C’était un après-midi spécial à Michel d’Ornano, où était présent Cyrille Watier, désormais ex-meilleur buteur de l’histoire du club, pour honorer Alexandre Mendy, qui a dépassé son prédécesseur plus tôt dans la semaine face à Martigues. Et le buteur bissaoguinéen a encore amélioré son record : à la retombée d’un ballon au deuxième poteau, il a planté une jolie volée qui a planté Johnny Placide (1-0, 31e), élevant ainsi son total à 71 buts sous la tunique caennaise.

Bilal Brahimi veinard, Mendy ovationné

Quelques jours plus tôt, Nicolas Seube avait réclamé que ses joueurs « se lâchent enfin », les trouvant « encore très timorés ». Il aura pu constater du mieux de temps à autre, même s’ils ont parfois souffert, et le but du break est arrivé après la pause : sur un coup franc excentré, Bilal Brahimi a botté le cuir et personne n’est intervenu sur le centre, ce qui a surpris Placide, pas irréprochable sur le coup (2-0, 57e). Rideau, Bastia n’avait pas les armes pour revenir cet après-midi, et le dernier highlight de la rencontre n’est autre qu’une standing ovation de Michel d’Ornano pour Alexandre Mendy au moment de sa sortie.

Caen se donne un peu d’air et revient treizième, Bastia est dixième.

