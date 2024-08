À Caen, Kylian Mbappé a déjà son mot à dire dans le recrutement

Kylian, le magnat perspicace.

Actionnaire majoritaire du SM Caen depuis la fin juillet, Kylian Mbappé a déjà mis la main à la pâte, même en vivant sa meilleure vie du côté de Madrid. Comme le raconte Le Parisien, le Kyks est évidemment à l’origine de l’arrivée de Yann M’Vila, première recrue depuis son arrivée au capital du club normand. « J’aurais pu finir ma carrière à Dubaï ou en Arabie saoudite, mais Kylian m’a appelé directement pour me parler du projet de Caen. Son appel a fait la différence. On a parlé, le lendemain, je voyais les dirigeants et ça a été rapidement réglé. Kylian, il sait de quoi il parle… J’ai bien discuté avec sa maman, aussi. Ils savent l’homme que je suis et le cœur que j’ai. » C’est en ces termes que s’est exprimé M’Vila, au sujet des coulisses de son transfert.

Nicolas Seube, le coach caennais, n’y est pas allé non plus par quatre chemins, preuve que Mbappé est très impliqué dans son autre projet : « On ne va pas se mentir. Kylian Mbappé a son mot à dire sur les gens en capacité de nous rejoindre. Et Kylian Mbappé, ça parle à tout le monde. Quand il prend son téléphone pour faire en sorte que des joueurs viennent, ils viennent. C’est une chance pour nous, une opportunité qu’il faut saisir. Il s’est beaucoup intéressé aux matchs que l’on a faits ces six derniers mois. Je sais qu’il a fait en sorte d’observer comment on jouait, quels étaient nos manques, quelle serait la vision de demain. Il s’intéresse de très près à tout ça. »

On sait maintenant pourquoi il n’était pas sur le terrain avec le PSG lors de ses 6 derniers mois de contrat, il matait des multi Ligue 2.