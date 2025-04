Au bord de la descente en N1 avec Caen, Alexandre Mendy pousse une belle gueulante

Une saison cauchemar.

Rien ne va plus pour Caen, dont la descente en National 1 ne fait presque plus de doute après sa 19e défaite de la saison ce lundi soir au Paris FC (4-2). Un ras-le-bol exprimé après le match en zone mixte par le capitaine et meilleur buteur de l’histoire du Stade Malherbe, Alexandre Mendy. « C’est à l’image de notre saison. Je parle pour ma part, mais quand on démarre une nouvelle saison pas dans la bonne énergie, tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs, voilà ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout, mais on récolte que ce que l’on sème. »

Des mots très durs employés par Mendy, qui voulait déjà s’en aller de Normandie l’été dernier, avant d’être retenu par ses dirigeants, sans partir au clash. C’est cette fois publiquement que l’attaquant bissau-guinéen de 31 ans fait part de son mécontentement envers ses décideurs, dont fait partie la holding familiale de Kylian Mbappé, Coalition Capital, qui détient 80% du club depuis l’été dernier.

Un nouvel aller-retour Madrid-Caen s’impose ?

