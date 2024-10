Alexandre Mendy entre dans l’histoire du Stade Malherbe de Caen

Le Ballon d’or normand.

Annoncé sur le départ tout l’été, Alexandre Mendy a finalement rempilé pour une cinquième saison à Caen. Si l’attaquant de 30 piges espérait passer un cap, il peut au moins se targuer d’avoir établi un record : le natif de Toulon est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club normand avec 70 buts. Auteur d’un doublé en fin de match à Martigues (0-3), il devance désormais Cyrille Wattier, qui comptait alors 69 pions.

« Plus je me rapprochais du record, plus j’y pensais »

Après la rencontre, le héros du soir a d’abord eu un mot pour le nouveau dauphin du classement. « Je tiens à souligner que Cyrille (Wattier) m’a beaucoup soutenu. On parlait par message, sur les réseaux, et il m’a poussé à aller chercher ce record, a-t-il expliqué à Ouest-France. Plus je me rapprochais du record, plus j’y pensais. Ça faisait trois matchs que je ne marquais plus, je suis heureux et soulagé. Si je suis resté, c’est pour des moments comme ça. C’est que je devais battre ce record. »

L’histoire retiendra qu’il a établi son record à Gueugnon.

Lorient renverse Dunkerque et se rapproche du PFC, le Red Star gagne enfin