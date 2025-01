Les 10 hommes qui vont faire 2025

Mohamed Salah (Liverpool FC)

Si Karim Benzema a fait la saison de sa vie à 35 piges, Mohamed Salah peut très bien faire la sienne à 32 : depuis le début de l’exercice, le Pharaon est tout bonnement injouable, avec ses 17 pions et 13 caviars en 18 rencontres de championnat, ce qui fait de lui le meilleur buteur et meilleur passeur du royaume. Dimanche, sur la pelouse de West Ham (0-5), ce fut encore un récital. En tête de la Premier League, en tête de la C1, son Liverpool FC – avec Arne Slot aux commandes – est parti pour tout soulever.

MO SALAH EST MAGIQUE 🪄 Pour le plaisir des yeux, on se revoit ce contrôle petit-pont MA-GNI-FI-QUE de Mo Salah pour le but de Cody Gakpo 🤤#WHULIV | #PremierLeague pic.twitter.com/2gcgZpCT8A — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 29, 2024

Seko Fofana (Stade rennais)

Son départ pour l’Arabie saoudite avait été un crève-cœur pour les fans du RC Lens, mais aussi, tout simplement, les amoureux de la Ligue 1. Son retour aux affaires ne peut être qu’une bonne nouvelle, même si c’est loin du Nord, en Bretagne, qu’il s’apprête à réapparaître. On ne dirait pas, comme ça, mais le bulldozer ivoirien n’a que 29 printemps, et est donc encore tout à fait apte à écraser les milieux de terrain de l’Hexagone comme il avait pris l’habitude de le faire à Bollaert. On a déjà hâte de le voir retrouver le public sang et or à la mi-mars, ou faire face à Franck Haise début février (voire dès le 3 janvier).

Presnel Kimpembe (PSG)

Vous aviez oublié Presnel Kimpembe ? Presnel Kimpembe avait peut-être lui-même oublié qu’il était footballeur professionnel. Blessé au tendon d’Achille le 26 février 2023 lors d’un Classique au Vélodrome (0-3), Presko (29 ans) n’a toujours pas donné signe de vie depuis, si ce n’est au campus de Poissy. « Ça fait deux ans qu’il ne joue pas de façon continue, qu’il n’a pas joué un match professionnel complet, en disait Luis Enrique mi-décembre. Il y a eu deux rechutes de deux blessures différentes. Ce serait très risqué d’accélérer le processus. […] C’est une très bonne chose qu’il puisse s’entraîner avec l’équipe. Mais je ne sais pas quand il sera parfaitement compétitif. » En attendant, le gaucher poireaute en salle d’attente avec l’indésirable Randal Kolo Muani. On espère qu’ils ont sous la main une baffle JBL qui fait le taf, histoire de passer le temps.

Alexander Isak (Newcastle United)

Il serait actuellement le meilleur attaquant de Premier League si l’Égypte n’avait pas été inventée. 1,92 m, un physique de phasme, mais capable de tout faire balle au pied : Alexander Isak ressemble de plus en plus à ce qu’on pourrait qualifier de terreur – Manchester United l’a d’ailleurs vérifié lundi (0-2). Mais il ressemble surtout de plus en plus à un mec sur lequel Paris va claquer 80 millions en juin.

Alexander Isak in the @premierleague in December: Played – 6 Goals – 8 Assists – 2 Exceptional 🤯 pic.twitter.com/3dOF4w018o — Newcastle United (@NUFC) December 31, 2024

Endrick (Real Madrid)

Trois minutes par-ci, onze minutes par-là : s’il a, depuis juillet dernier, l’âge légal pour acheter et consommer tous types de boisson alcoolisée, Endrick est pourtant encore considéré comme un enfant, à Madrid. Pourtant, le Brésilien a un transfert à 60 briques à justifier, et une carrière de futur Ballon d’or à mener. On imagine que Florentino Pérez et Carlo Ancelotti sont déjà en train de prendre des coups de pression de son agent.

Sérgio Conceição (AC Milan)

On avait annoncé sa signature à Marseille, puis son retour à Nantes, mais Sérgio Conceição rêvait plus grand, et ce sont les portes de San Siro qui lui ont été ouvertes, alors que Paulo Fonseca était déjà devenu has been dans la capitale de la mode. Trois fois champion – et trois fois vice-champion – du Portugal, trois fois vainqueur de la Taça de Portugal, en sept ans au FC Porto (2017-2024), le très sexy Sérgio Conceição fait désormais face au plus gros défi de sa carrière de coach, à la tête d’une équipe actuellement exclue du top six de Serie A. Et si l’ancien ailier de la Seleção avait fait des merveilles chez les Canaris avec Mariusz Stępiński, Felipe Pardo et Jules Iloki, il n’aura pas de mal à faire de même avec Tijjani Reijnders, Rafael Leão et Theo Hernandez.

Paul Pogba (sans club)

Son nom, on l’a entendu prononcer un bon paquet de fois, récemment, au sein de la seizième chambre du Tribunal de Paris, mais on aimerait surtout le voir couché sur une feuille de match, chose qui n’est plus arrivée depuis septembre 2023 et sa suspension pour dopage. En mars, Paulo sera libérable, et on le voit mal rester longtemps sans club, lui qui a officiellement résilié avec la Juventus fin novembre. Joueur unique, profil unique, être humain unique, Pogba a 31 berges et encore quelques années à offrir au football. Alors, qui veut ?

On a rencontré Paul Pogba dans le cadre de la promotion du film « 4 Zéros » : il nous a parlé de son retour, mais aussi de ce qui se passe dans sa tête depuis un an et demi 🧠 ⬇️#Pogba pic.twitter.com/bZZqPvoelV — SO FOOT (@sofoot) October 14, 2024

Claudio Echeverri (Manchester City)

Comme Julián Álvarez, il est argentin. Comme Julián Álvarez, il possède un surnom à la con (« El Diablito »). Comme Julián Álvarez, il a été acheté par Manchester City à River Plate pour une vingtaine de millions, et est resté plusieurs mois en Argentine en prêt. Et comme Julián Álvarez, il fait désormais son arrivée à l’Etihad Stadium avec une étiquette d’énorme crack dans son pays. Le milieu offensif, qui avait emmené l’Albiceleste U17 en finale du championnat d’Amérique du Sud et à la troisième place du Mondial en 2023, et qui a inscrit un but en phase de poules des JO de Paris cet été, est évidemment comparé à Leo Messi. Lorsque City s’est décidé à le coffrer, en janvier 2024, le bambin avait à son actif seulement six apparitions, pour une titularisation, et 155 minutes dans les pattes chez les professionnels. Soit Pep Guardiola est un malade mental, soit le garçon a vraiment du ballon. C’est du 50-50.

Annoncé comme la plus grande promesse de l’académie, Claudio Echeverri va rejoindre Manchester City avant même de s’être imposé à River Plate. De quoi provoquer la colère et l'amertume des supporters… https://t.co/wb5dtRNwiE — SO FOOT (@sofoot) January 9, 2024

Ethan Mbappé (Lille OSC)

C’est simple : 2025 est l’année où Ethan doit tuer le père frère. Kylian étant dans le dur, il est celui par qui l’honneur familial doit être sauvé. Le gaucher a éteint ses 18 bougies il y a trois jours et revient tout doucement d’une grosse blessure au quadriceps : tous les feux sont au vert pour le voir lancer son aventure au LOSC, et éclore pour de bon, dans les mois qui viennent. Il n’y avait de la place que pour un Mbappé en Ligue 1, et on dirait bien que la voie est libre.

François Ciccolini (sans club)

SC Bastia, Red Star, Neuchâtel Xamax, JS Kabylie, Stade lavallois, Gazélec Ajaccio, USM Alger, Adanaspor : le curriculum vitæ de la légende François Ciccolini attend juste d’être élongé. Et il existe assurément un joli club de Ligue 2 chez qui le Corse de 62 ans pourrait faire de belles choses, lui qui n’a plus entraîné depuis 2020 et une courte expérience en deuxième division turque. En plus, sa lettre de motivation est déjà toute prête.

Mohamed Salah reste flou sur son avenir