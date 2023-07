Seko Fofana : tout a un prix

Au mois de septembre prochain, le stade Bollaert se parera de ses plus belles lumières pour retrouver la Ligue des champions, vingt ans après sa dernière apparition sur cette même scène. Ce futur proche, le Racing Club de Lens le vivra pourtant sans son capitaine, Seko Fofana, parti en Arabie saoudite. Après avoir réglé une amende de 500 000 euros à Leicester, dans un litige concernant la signature d’Ahmed Musa en 2018 et levé son interdiction de recrutement temporaire, Al-Nassr a en effet raflé la mise pour l’Ivoirien. Un contrat de trois ans, accompagné d’une indemnité estimée à un peu plus de 20 millions d’euros pour des Lensois loin d’ètre réticents, mais perdant néanmoins le meilleur joueur de leurs trois dernières saisons.

Départ forcé ?

Ce départ, Fofana aurait d’ailleurs pu le vivre dès l’été dernier. Dragué par Paris, Marseille et un peu tout le monde en Europe, le milieu relayeur affolait les datas continentales, sans jamais cacher son désir de disputer la C1. Il aura finalement fallu attendre la fin du mois d’août, une légère revalorisation salariale et un sens de la conviction propre à Franck Haise pour le voir prolonger l’aventure, dans une cérémonie digne d’un hommage centenaire. Les ingrédients idéaux pour offrir une deuxième place de Ligue 1 aux Sang et Or, à quelques unités du PSG, et conclure une copieuse saison, chargée de 39 matchs en complète maîtrise(35 en Ligue 1, 4 en Coupe de France).

Mais voilà, le romantisme 100% Ch’ti et l’envie de briller dans un rôle d’outsider symbolique ont trouvé leurs limites. Et pour Fofana, elles se comptent en billets. « Je pars, mais je ne vous oublie pas », a-t-il en guise de remerciements dans son communiqué de circonstance, presque comme un pardon. La faute à un transfert aux allures de départ forcé, comme Loïs Openda parti à Leipzig quelques jours plus tôt. Car si ces transferts diffèrent à plusieurs niveaux, ils ont en commun le fait de remplir les caisses nordistes.

Pragmatisme et apparences

Désireux de soigner les apparences, le RC Lens, après avoir donc mis ses finances dans le vert, a alors dégainé la parade : Seko Fofana devient actionnaire du club. « Preuve de son attachement profond pour le Racing, il va très prochainement devenir le premier joueur partant d’un club à en devenir un actionnaire », a annoncé le directeur général du RCL, Arnaud Pouille. Une initiative que l’on peut juger sincère, ou simplement voir sous le prisme d’un coup de communication savamment dirigé vers les supporters, qui pour certains ont instantanément applaudi la nouvelle. Comme si l’Ivoirien pouvait s’avérer aussi précieux dans le costume d’actionnaire que dans celui de casseur de lignes. À chacun ses angles de lecture, ces amoureux, eux, préfèrent certainement conserver l’image intacte renvoyée par leur capitaine, malgré le goût amer que suscite sa destination.

Un choix mûrement réfléchi par le joueur, dont le pragmatisme l’a donc emporté sur le reste, à l’instar de la dizaine de bonshommes débarqués en Arabie saoudite ces dernières semaines. Et tandis que la Saudi Pro League poursuit sa cure de développement en recrutant de plus en plus jeune, ne reste que la déception de ne pas voir Seko Fofana disputer la moindre rencontre de Ligue des champions à 28 ans. À moins que le joueur ne finisse par reprendre le dessus sur l’actionnaire.

Lens confirme des échanges entre Seko Fofana et Al-Nassr