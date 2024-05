Franck Haise se prépare déjà à la saison prochaine

Le regard tourné vers l’avenir.

Sixième au matin de la 32e journée, le RC Lens toussote étrangement en plein sprint final. À la tête d’un navire moins resplendissant que la saison dernière, Franck Haise n’a toutefois pas rendu les armes pour autant. Alors qu’il a envisagé de quitter le Pas-de-Calais cet hiver, l’entraîneur des Sang et Or a montré un visage conquérant jeudi, en conférence de presse.

« Je prépare depuis plusieurs mois la suite, avec la signature des jeunes pros et le recrutement. Je prépare la suite sur l’effectif, les stages d’avant-saison, la préparation, les matchs amicaux. Je fais tout comme si j’étais l’entraîneur à la reprise le 26 juin », a-t-il rassuré. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RC Lens, Franck Haise a également indiqué que son avenir « ne dépendra pas d’une qualification européenne ». Tant mieux car son équipe, qui affronte le FC Lorient ce vendredi et encore sous la menace de Lyon, Marseille et Rennes.

C’est dire le niveau.