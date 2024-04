Lens : mal à l’Haise ?

Le derby du Nord disputé le 29 mars dernier a laissé quelques traces du côté du RC Lens. En raison d’une défaite cruciale dans la course à l’Europe d’abord (2-1), et des répercussions sur les affaires internes ensuite. Parmi elles ont ainsi émergé de supposées tensions entre Franck Haise et sa direction. Au sortir de la rencontre, l’entraîneur lensois s’est effectivement fendu d’une sortie énigmatique : « On fait ce que l’on peut, avec l’effectif que l’on a. » Un message clair, dont les destinataires étaient à peine masqués. Est-ce une pique adressée à ses joueurs pour les réveiller ? Ou une attaque à peine voilée envers des dirigeants dont le recrutement n’a visiblement pas été inspiré ? Des questions que les Sang et Or ont rapidement tenté de balayer.

Arnaud Pouille, directeur général du RCL, a ainsi éteint le début d’incendie en réitérant sa pleine confiance envers son coach et l’ensemble de sa structure dirigeante : « Ils savent pertinemment les attentes du club sur les réalisations à mener, le calendrier. Ils travaillent sur des projets structurants ; ils sont en poste. » Pour le reste, Franck Haise s’est chargé de revenir sur ses propos, s’évitant une tension inutile dans un sprint final attendu. « On fait plutôt du mieux possible avec ce qu’on est, c’est ça que j’aurais dû dire. Mes propos sont toujours interprétés… Et je suis très fier de ce qu’on est, affirmait-il dans une belle opération de déminage. J’ai toujours confiance en mes joueurs et beaucoup d’ambition pour qu’on aille chercher une place européenne. »

Éviter l’alarmisme

Pour autant, ces échanges trahissent une certaine forme d’incertitude. À commencer par la vision à moyen terme de Lens. De retour en Ligue des champions cette saison, les Lensois cherchent en effet à s’embarquer dans une nouvelle campagne européenne dès l’été prochain. Logique pour certains supporters, pas vraiment pour Franck Haise : « Pour certains, c’est incompréhensible que l’on ne soit pas sur le podium. Je veux juste remettre les choses en perspective. Oui, on a été vice-champions de France dans une année complètement exceptionnelle, mais on est le huitième budget de Ligue 1. » De quoi faire redescendre tout le monde, et illustrer la lassitude d’un entraîneur usé par les incessantes remises en question dont il est l’objet depuis l’automne.

En y regardant de plus près, la situation est pourtant loin d’être alarmante. Sixième du classement, le RCL semble parti pour disputer a minima la Ligue Europa Conférence. Seule ombre au tableau, les contre-performances enchaînées face au top 5 (PSG, Brest, Monaco, Lille, Nice), avec quatre points pris seulement sur 30 possibles (nul contre Monaco 1-1, victoire contre Brest 1-0). De même que l’imbroglio autour de Mike Mode, recruteur engagé fin mars, avant d’être démis de ses fonctions quelques jours plus tard en raison d’un CV visiblement non conforme à la réalité. Ce contexte légèrement négatif a donc légitimement favorisé la récente irritation de Franck Haise, conscient de devoir assurer la fin de saison des siens. Cela commence par un déplacement à Metz ce vendredi soir.

