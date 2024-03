Lille croque Lens et grimpe sur le podium

Lille 2-1 Lens

Buts : Zhegrova (9e, 59e) pour les Dogues // Wahi (77e) pour les Sang et Or

Cette saison, la seule forteresse du Nord Pas-de-Calais est implantée en banlieue lilloise, à Villeneuve d’Ascq. En maîtrise quasiment d’un bout à l’autre de la rencontre, les Dogues ont solidement mis à terre leur voisin du bassin minier, battu pour la deuxième fois de suite en championnat. Si Lucas Chevalier pourra regretter de ne pas avoir gardé sa cage inviolée pour la quinzième fois de la saison, il ne peut que savourer cette nouvelle victoire à domicile, la neuvième (en 13 matchs). Mieux, il a eu tout le luxe, comme ses compères, d’observer Edon Zhegrova donner tout le relief qu’il fallait à ce derby.

L’efficacité by Zhegrova

Le Serbe n’avait pas de temps à perdre ce vendredi soir. Encore moins quand il s’agit de faire exploser Pierre-Mauroy. Les ultras lillois avaient intimé aux leurs de « brûler l’Artois » comme en 1303 (Lens avait été pillé par les Flamands), le Kosovar a répondu avec du feu dans les jambes. Une ouverture à croquer de Nabil Bentaleb, une fixation sur Facundo Medina aux abois et Zeghrova croise du pied gauche pour clouer au sol Brice Samba et claquer son quatrième but de la saison sur la première frappe de la soirée (1-0, 9e). Dépassé dans l’engagement au milieu de terrain (où sont passés les poumons de Salis Abdul Samed ?), Lens s’emploie surtout sur les ailes. Mais ni Frankowski ni Florian Sotoca ne déclenchent le danger.

Sur sa ligne, Lucas Chevalier n’a pas de quoi s’inquiéter (aucune frappe cadrée en première période pour les Artésiens). Même privé d’Angel Gomes (ischios), le LOSC ouvre en deux son pire ennemi sur chaque accélération. Gudmundsson est à un cheveu d’une volée acrobatique (14e), puis Jonathan David rate le break, évité de justesse par Kévin Danso (27e). Les Lensois croient même au cauchemar quand Medina, autoritaire sur Zhegrova, voit rouge, avant que la VAR ne vienne rétablir la vérité (34e).

Wahi, le temps d’un espoir

La clique de Wesley Saïd, titularisé pour la première fois depuis mi-février, revient avec de meilleures intentions. Un zeste d’agressivité bienvenu, mais le vent pousse invariablement le LOSC. À l’heure de jeu, l’homme du soir, Zhegrova, est à l’affût sur un ballon repoussé par Samba (2-0, 59e). Peu contrariée, la charnière lilloise Yoro-Diakité voit Franck Haise se triturer l’esprit (trois changements). Sur corner, Chevalier sort une claquette monstrueuse après une tête de Sotoca (76e), avant qu’Elye Wahi ne redonne enfin vie aux Sang et Or. L’international espoir, lancé pleine balle, frappe d’entrée (2-1, 77e). Jusque-là à sens unique, le derby flotte dans un KO constant. Samba sort les poings face à Ismaily (81e), puis Wahi, à nouveau en profondeur, est contrarié dans ses plans (90e). Gudmundsson (91e) et Cabella (94e) frôlent le troisième but lillois. L’ultime ballon lensois dans la surface de Chevalier n’y change rien. Ce vendredi soir, ce sont bien les Lillois qui se coucheront sur le podium.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily – Bentaleb, André – Zhegrova (Ounas, 76e, Cabella, 86e), Haraldsson (Cavaleiro, 92e), Gudmundsson (Alexsandro, 86e) – David (Dago, 92e). Entraîneur : Paulo Fonseca

Lens (3-4-3) : Samba – Medina, Danso, Aguilar (Thomasson, 87e) – Frankowski (Fulgini, 60e), El Aynaoui, Abdul Samed (Diouf, 71e), Chávez – Pereira da Costa, Saïd (Wahi, 60e), Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.

