Brest est l’équipe qui a provoqué le plus de cartons jaunes en Ligue 1

Le grand bilan des découpes.

Mardi, la LFP a publié sur son site le bilan disciplinaire de la saison de Ligue 1. Classements des équipes au nombre de cartons jaunes et rouges, de fautes commises et provoquées : les fans de chiffres peuvent se régaler. Surprise de la saison, Brest est l’équipe qui a reçu le plus de jaunes (80 en 34 matchs) là où les joueurs de l’AS Monaco ont bouclé l’exercice avec le record de rouges (8).

Au rayon des joueurs, le Lensois Facundo Medina est celui qui a reçu le plus de jaunes (11), sans jamais prendre le moindre carton rouge.

Hasard ou pas, les capitaines sont ceux qui ont commis le plus de fautes. Au palmarès des maillots tirés, tacles glissés et crampons essuyés, le Havrais Arouna Sanganté, avec 54 fautes, devance Vincent Sierro et Benjamin André. Chrislain Matsima, de Clermont, a, par ailleurs, provoqué quatre penaltys.

Au classement des fautes provoquées, on retrouve des virtuoses. Tiago Santos (LOSC), Téji Savanier (Montpellier) et Dilane Bakwa (Strasbourg) sont les trois seuls joueurs de Ligue 1 à avoir subi plus de deux fautes par match.

Brest jouera la Ligue des champions à Guingamp