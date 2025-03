Strasbourg toujours sur son nuage face à Toulouse, Brest et Reims dos à dos

Des espoirs partis en fumée.

Le multiplex de Ligue 1 de ce dimanche après-midi a démarré avec trois matchs au programme, et il s’est terminé avec deux parties. Entre-temps, la rencontre entre Montpellier et Saint-Étienne a en effet définitivement été interrompue en seconde période, alors que des supporters montpelliérains (mécontents de la tournure des événements) ont allumé un feu dans les tribunes : l’ASSE menait 0-2 à la Mosson, grâce à un doublé de Lucas Stassin. Sur les deux autres terrains, là où on a vu du football en bonne et due forme, Strasbourg a surfé sur sa folle série – quatre victoires lors des cinq derniers matchs – pour venir à bout de Toulouse (2-1). Non sans mal, car le Racing a d’abord été mené au score sur sa pelouse contre Toulouse : Frank Magri avait ouvert le score très tôt, dans le but vide après un premier arrêt de Dorde Petrovic. Blindés de confiance, les Alsaciens ont finalement retourné la situation en seconde période en sept minutes chrono.

Les Alsaciens toujours aussi chauds

Dès le retour des vestiaires, Félix Lemaréchal a profité d’un caviar de Diego Moreira pour surgir au deuxième poteau et placer une tête imparable. Puis, Andrey Santos a envoyé un missile du droit au bout d’une belle action collective. De quoi donner encore un peu plus d’espoir aux Strasbourgeois à l’aube du sprint final, eux qui se trouvent désormais à un petit point de Lille (premier qualifié européen). Dans l’autre match qui est allé à son terme, entre Brest et Reims, il y a eu beaucoup moins de spectacle à se mettre sous la dent (0-0). Aucun but, déjà, et deux équipes en méforme depuis plusieurs semaines : voilà qui donne un duel sans grande saveur. Le seul highlight restera le carton rouge distribué à Massadio Haïdara, bien maladroit sur un tacle en retard sur Junya Ito dans le temps additionnel. Les Brestois manquent donc l’occasion de se remettre à regarder devant, et restent neuvièmes.

Les Rémois sont quant à eux toujours quinzièmes avec deux points d’avance sur Le Havre, barragiste.

Montpellier 0-2 (match interrompu) Saint-Étienne

Buts : Stassin (11e et 53e) pour l’ASSE

Exclusion : Bernauer (45e) côté Saint-Étienne

Brest 0-0 Reims

Exclusion : Haïdara (90e+1) côté Brest

Strasbourg 2-1 Toulouse

Buts : Lemaréchal (46e) et Santos (54e) pour Strasbourg // Magri (3e) pour Toulouse

