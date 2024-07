Droits TV : BeIN Sports revient dans la danse

Et si.

Selon les informations de L’Équipe ce samedi soir, BeIN Sports aurait formulé une offre autour de 100 millions d’euros par saison pour une affiche de Ligue 1 par journée. Une annonce surprenante puisque la chaîne franco-qatarienne s’était retirée des discussions autour des droits tv du championnat de France ces dernières semaines.

🚨📺⚽️ INFO @lequipe #DroitsTV beIN Sports a fait une offre autour de 100 M€ par saison pour une affiche de Ligue 1. DAZN s’est positionné sur le quasi-direct et augmente son offre à 400 M€.https://t.co/ufK4FE3kFF — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) July 13, 2024

Cette information intervient à moins de vingt-quatre heures du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP). De plus, toujours selon le quotidien sportif, DAZN a augmenté son offre, passant de 375 à 400 M€ par an, et s’est positionné pour les droits du quasi-direct, en complément de huit rencontres sur neuf par journée. L’autre solution qui est sur le table des présidents de Ligue 1 est la création d’une chaîne de la LFP, associée avec la plateforme Max de Warner Bros Discovery (films, séries, Eurosport).

Il va être l’heure de trancher.

