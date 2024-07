Le prix de l’abonnement à DAZN connu ?

Quel prix pour la Ligue 1 ?

Alors que la question des droits TV continue de préoccuper au plus haut point l’ensemble du football français, la plateforme DAZN fait partie des dernières options sur la table. Mais comment la Ligue 1 serait-elle distribuée si DAZN venait à rafler la mise, et surtout à quel prix ? Selon les informations de RMC Sport, l’abonnement à DAZN pourrait être compris entre 30 et 35 euros par mois, pour huit matchs de Ligue 1 par journée.

L’autre possibilité qui s’offre à la LFP (laquelle devrait trancher ce dimanche) reste de créer sa propre chaîne, en partenariat avec Warner Bros Discovery. Une formule voulue par une majorité de clubs, mais qui ne convainc notamment pas Nasser al-Khelaïfi, soucieux du manque de garanties financières à court terme.

Ils nous prennent donc tous pour des pigeons ?

