Luis de la Fuente : « On veut marquer l’histoire »

Serein.

À quelques heures de la finale de l’Euro 2024, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a profité d’une conférence de presse pour faire passer un message à ses joueurs : « Je vais leur demander de profiter de ce moment qu’ils ont gagné à force de travail, d’efforts, de moments difficiles. Ils vont vivre un moment dont ils se souviendront toute leur vie et je veux qu’ils en profitent. C’est ça que je vais leur dire. »

Après avoir assuré que « ce match n’a pas de favori » et enfoncé des portes ouvertes en rappelant notamment qu’« une finale se joue sur des détails », de la Fuente, prolongé par sa fédération avant même le tournoi jusqu’en 2026, a répondu à une question au sujet de son envie d’enclencher une nouvelle dynastie avec la Roja : « Je crois que c’est une très belle génération, je connais beaucoup d’entre eux depuis les sélections de jeunes. Après, on parle de sélections mythiques de l’histoire du foot espagnol. Mais nous aussi on veut marquer l’histoire, a-t-il martelé. J’ai confiance en ces joueurs, comme en d’autres qui ne sont pas là, pour assurer un beau futur pour le foot espagnol. Mais cela ne veut pas dire qu’ils gagneront toujours.»

L’avenir s’annonce radieux.

