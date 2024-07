Pronostic Pays-Bas Angleterre : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de l’Euro 2024

Au lendemain de la première demi-finale mettant aux prises la France et l’Espagne, les Pays-Bas défient l’Angleterre ce mercredi afin de décrocher le dernier ticket pour la finale de l’Euro 2024 prévue dimanche soir. À cette occasion, on vous donne nos pronostics Pays-Bas Angleterre et Betclic vous offre votre 1er pari remboursé non pas de 100€ mais bien de 120€ ! Une EXCLU à profiter jusqu’à jeudi seulement 120€ remboursés en EXCLU sur nos pronostics Pays-Bas Angleterre Le bonus Betclic est de 120€ au lieu de 100€ en vous inscrivant avec le code RDJ : C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 120€ jusqu’à jeudi prochain seulement. En plus, contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match ! Et ce n’est pas tout puisque Betclic vous donne la possibilité de retirer immédiatement vos gains ! Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant. Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour en profiter !

Nos pronostics Pays-Bas Angleterre

Les Pays-Bas veulent répéter l’histoire

Champions d’Europe en 1988 en Allemagne, les Pays-Bas n’ont autrement jamais pris part à une finale d’Euro dans leur histoire. Ils ont une belle opportunité d’y revenir cette année mais il faudra pour cela passer sur le corps de l’Angleterre ce mercredi soir. Durant la phase de poules, les Oranje ont affiché de sérieuses limites qui pouvaient légitimement jeter des doutes sur leur capacité à se hisser dans le dernier carré. Vainqueurs dans la douleur de la Pologne pour commencer (2-1), ils ont ensuite tenu tête à la France au terme d’une rencontre peu emballante (0-0) avant de s’incliner contre l’Autriche (2-3). Malgré leur 3e place dans le groupe D, les coéquipiers de Cody Gakpo sont tombés dans la partie de tableau la plus abordable. Ils ont tout d’abord livré une belle prestation contre la Roumanie en 8es de finale (3-0) avant de devoir s’employer pour venir à bout de la Turquie en quart (2-1).

L’Angleterre espère disputer une nouvelle finale

En quête d’un titre majeur depuis la Coupe du monde 1966, l’Angleterre affiche de belles dispositions ces dernières années, en atteste notamment sa présence en finale du précédent Euro disputé en 2021. Avant de commencer la compétition en Allemagne cet été, la bande de Gareth Southgate était présentée comme le grand favori au titre final. Présents en demi-finales, les Three Lions répondent donc aux attentes. Néanmoins, ils se montrent pour le moment très laborieux. Leaders du groupe C, les coéquipiers de Jude Bellingham ont battu dans la douleur la Serbie pour commencer (1-0) avant d’afficher des limites contre le Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0). Ils n’ont pas spécialement rassuré les observateurs lors des matchs à élimination directe. Proche de l’élimination face à la Slovaquie en 8e, l’Angleterre a arraché la prolongation grâce à un but de Bellingham au bout du temps additionnel avant de faire la différence par l’intermédiaire de Harry Kane (2-1 AP). Le week-end dernier, les Three Lions ont une fois de plus bataillé mais ont affiché de belles ressources pour revenir à hauteur de la Suisse (1-1) et ont ensuite décroché leur qualification à la suite de la séance de tirs au but.

Les Pays-Bas au complet, l’Angleterre sûrement avec Kane

Les Pays-Bas ont dû composer avec une avalanche de blessures plus ou moins importantes pour cet Euro 2024. Nous pensons notamment aux importants milieux de terrain De Jong et Koopmeiners. En revanche, Ronald Koeman peut compter sur l’intégralité des 26 éléments présents en Allemagne. Toujours très bon quand il porte le maillot de l’équipe nationale, Cody Gakpo brille encore cet été (3 buts). Il devrait notamment être associé au 2e meilleur buteur de la sélection Memphis Depay (1 but dans cet Euro) tandis que l’ancien parisien Xavi Simons s’est imposé dans le cœur du jeu. Derrière, la ligne défensive est bien installée avec Dumfries, De Vrij, Van Dijk et Aké. De son côté, l’Angleterre devrait pouvoir compter sur son capitaine Harry Kane (2 buts dans cet Euro) qui est sorti après un choc reçu contre la Suisse. Ainsi, tout le monde pourrait être sur le pont ce mercredi puisque le défenseur Guehi est de retour de suspension. Jude Bellingham (2 buts dans cet Euro) confirme son nouveau statut. Il joue un rôle majeur pour les Three Lions tout comme l’ailier Bukayo Saka (1 but et 1 passe dans cet Euro), qui a marqué en quart. En revanche, Phil Foden peine à trouver sa place. Dans l’entrejeu, le joyau Kobbie Mainoo a gagné ses galons de titulaire aux côtés de Declan Rice.

Les compositions probables pour ce Pays-Bas Angleterre :

Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders – Bergwijn (ou Malen), Simons, Gakpo – Depay

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Mainoo, Rice – Saka, Foden, Bellingham – Kane (ou Toney)

Face aux Pays-Bas, l’Angleterre s’en sort encore

Malgré de sérieuses lacunes pour faire le jeu, l’Angleterre est encore présente dans cet Euro 2024 grâce à ses ressources mentales mais également à la qualité de ses individualités. Sauveur des Three Lions en 8es grâce à un retourné inscrit au bout du temps additionnel, Jude Bellingham prend une nouvelle dimension, dans la continuité de sa saison avec le Real Madrid. Il pourrait à nouveau s’illustrer ce mercredi soir. La tâche s’annonce tout de même difficile face aux Pays-Bas d’autant que les hommes de Gareth Southgate peinent à gagner en 90 minutes dans cet Euro (1 victoire et 4 matchs nuls). Cette semaine, ils pourraient à nouveau être poussés dans leurs retranchements et disputer une nouvelle prolongation, comme en 8es et en quarts de finale.

