Antonio Conte ne compte par voir Khvicha Kvaratskhelia rejoindre le PSG

La ligne Naples-Paris finalement pas réactivée cet été ?

Après notamment Ezequiel Lavezzi ou Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain espérait s’offrir un nouvel attaquant dans les rangs napolitains cet été, en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Il n’en sera vraisemblablement rien, tant le nouvel entraîneur des Partenopei Antonio Conte a insisté sur son souhait de voir le Géorgien rester ce samedi, en conférence de presse. « Le président m’a promis qu’ils resteraient et c’est ce qu’ils ont fait. Le mérite revient au club. Il s’agit de deux bons éléments, a affirmé le technicien italien à propos de Kvaratskhelia et Giovanni Di Lorenzo. Nous allons essayer de mettre en valeur les caractéristiques de nos joueurs, en donnant de l’espace à la qualité de joueurs comme Kvara et Politano. […] Son avenir dépend du président de Naples. S’il veut vendre Kvara, il partira. S’il veut offrir un nouveau contrat, Kvara prolongera. »

En revanche, Conte s’est montré moins affirmatif concernant Victor Osimhen, moins certain de rester dans le sud de la Botte : « Osimhen est un grand joueur, un professionnel, je lui ai parlé, et il sait très bien ce que j’ai dit. C’est un joueur de Naples, il sait très bien que s’il joue pour Naples, il doit travailler et avoir la bonne attitude, même s’il y a une sorte d’accord dont on ne sait pas comment il va se terminer. »

Allô Paris ?

