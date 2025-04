La ministre des Sports veut continuer d’échanger avec les supporters

Qui va faire le premier pas ?

Marie Barsacq, ministre des Sports, est bien décidée à régler la situation avec les supporters. Alors que les débats s’enveniment, notamment autour de Bruno Retailleau et de ses prises de parole controversées, auquel les ultras n’ont pas hésité à répondre, elle souhaite rétablir les discussions entre les deux parties.

Sur la même ligne que Retailleau ?

« Je suis très attachée au dialogue, dans tous les champs de ma mission et particulièrement sur ce dossier », a-t-elle clamé, ce mardi, dans les colonnes de L’Équipe. La ministre des Sports met notamment en avant les avancées réalisées sur la pyrotechnie dans les stades français.

Quant au projet de dissoudre cinq groupes ultras – les Magic Fans et les Green Angels (AS Saint-Étienne), la Brigade Loire (FC Nantes), les Offenders (RC Strasbourg) et la Légion X (Paris FC) – Marie Barsacq juge que « le travail fait par le ministère de l’Intérieur est nécessaire au regard des actes commis par certains groupes » et qu’il « convient de distinguer ultras et hooligans ». Elle se distingue en réclamant davantage de sanctions individuelles que collectives et appelle les clubs à faire leur part du travail.

En bref, rien de nouveau sous le soleil.

Dominique Farrugia : « La grammaire du foot à la télé, c’est Canal qui l’a inventée »