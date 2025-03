Plusieurs milliers de personnes manifestent contre la dissolution des groupes ultras à Saint-Étienne

La résistance s’organise.

Alors que l’AS Saint-Étienne accueille le PSG ce samedi à Geoffroy-Guichard (coup d’envoi à 19 heures), plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre ville, selon Ici Saint-Étienne Loire. Elles protestent contre le projet de dissolution des deux groupes ultras stéphanois. Magic Fans et Green Angels sont en effet visés par un projet de dissolution du ministère de l’Intérieur qui concerne plusieurs associations de supporters en France.

« Le Chaudron ne se dissout pas »

En début d’après-midi, un cortège s’est élancé en direction du stade derrière une banderole portant l’inscription « Le Chaudron ne se dissout pas ». « La dissolution va apporter plus de problèmes qu’elle ne va en résoudre, ont pour leur part affirmé les deux groupes via leur porte-parole lors d’une conférence de presse. Aujourd’hui, nos groupes, bien qu’ils soient imparfaits, on le reconnaît, sont structurés. On a un ministre de l’Intérieur qui veut tirer un trait sur 33 ans d’histoire. On va se battre jusqu’au bout pour sauver nos associations. »

Un match encore plus difficile à gagner que celui sur le terrain face à l’armada parisienne…

