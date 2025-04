Y a du nouveau !

Invité sur RMC dans l’After Foot, Fabien Touati, le réalisateur du Complément d’enquête sur Nasser al-Khelaïfi, a révélé de nouveaux extraits d’une autre réunion, datant du 14 février dernier. Après celui datant de juillet 2024, ce rassemblement d’urgence des présidents de Ligue 1 avait lieu dans le contexte de mise sous séquestre des 50% du versement des droits TV de février par le diffuseur DAZN (avant son versement à la fin de ce mois). Avec une situation d’urgence qui a pesé sur les esprits. « On est en train de nous conduire à un suicide collectif. Voilà ce que je suis en train de te dire. Et personne ne bouge », a d’abord lancé le président du FC Nantes Waldemar Kita.

« Depuis le départ, ce contrat, c’est de la merde »

Invité par Nasser à reprendre son calme, Kita ne le voyait pas de cet œil : « Ah non mais Nasser, il n’y a pas à se calmer, moi je mets mon propre argent. Tu comprends ça ? Pourquoi c’est toujours le bordel ? […]Depuis le départ, ce contrat, c’est de la merde. » Il n’en fallait pas plus pour faire sortir de leurs gonds plusieurs autres présidents de clubs. Dont Jean-Pierre Roussier du Havre, à l’aversion très prononcée envers le diffuseur britannique. « DAZN, pourquoi c’est au tribunal ? Parce qu’ils ont fait de la merde depuis le début. Et ils continuent d’en faire. Ils se sont gourés sur leur business plan. Ce sont les seuls au monde qui imaginaient faire 1,5 million d’abonnés avec le produit de daube qu’ils nous livrent. »

Des propos suivis par Jean-Pierre Rivère (OGC Nice), concédant que « le plan DAZN est quasiment mort aujourd’hui » et Olivier Létang (LOSC), « d’accord que l’on ne peut pas garder un partenaire comme celui-là qui a un produit catastrophique ». Moins surprenant quand on sait la fronde qu’il mène face à l’option DAZN depuis l’été dernier, le président du RC Lens Joseph Oughourlian y est aussi allé de ses commentaires face à l’urgence de la situation. « Il y a des gens qui apprennent des erreurs des autres, il y a des gens qui apprennent de leurs erreurs. Nous, on l’a refait deux, trois fois… Parce que là, vous avez bousillé le produit », a-t-il surenchéri.

⚡️ Oughourlian: "Aujourd'hui, nous sommes à 400.000 abonnés, c’est minable dans un pays de 65 millions d’habitants. Le management de la Ligue et du collège ont une responsabilité très importante dans ce puta*n de désastre qui est le nôtre. Je vous en supplie, travaillez à un plan… pic.twitter.com/9MlMwVCVz2 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 31, 2025

« Moi je pense qu’aujourd’hui, le management de la Ligue, Vincent Labrune en particulier, le management du collège, Jean-Pierre Caillot, ont une responsabilité très importante dans ce putain de désastre qui est le nôtre. Qui me laisse pantois, continue-t-il. J’aimerais bien que ces gens-là prennent leurs responsabilités, mais c’est beaucoup trop leur demander. Je vous en supplie, parce que c’est mon fric perso que je mets dans le club, je vous en supplie, travaillez à un plan B avec des gens compétents. »

Sur ces belles paroles, le foot français semble aller tout droit dans le mur.

