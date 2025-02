DAZN a réglé les 35 millions d’euros à la LFP

Un début de rapprochement entre la LFP et DAZN ?

Le diffuseur britannique a enfin payé la Ligue de football professionnel après avoir bloqué 50% du versement de février. Ces 35 millions d’euros étaient mis sous séquestre en guise de protestation contre un non-respect du contrat, selon DAZN. Ce qui avait poussé la LFP à saisir le tribunal de commerce de Paris pour régler le conflit.

Ce dernier devait rendre son verdict le vendredi 28 février, mais DAZN a devancé la décision du tribunal ce jeudi en débloquant les fonds. « Dans ce cadre, un premier accord a été trouvé aux termes duquel, DAZN ayant soldé l’échéance de janvier 2025, la LFP s’est désistée de la procédure de référé qu’elle avait entamée », a communiqué l’instance.

Deux objectifs : tuer le streaming et attirer les jeunes

Le président de la Ligue Vincent Labrune s’est réjoui de cette avancée. « Il faut regarder devant nous car, clubs, spectateurs et plus globalement amoureux du football français, nous avons un intérêt commun, que DAZN performe et gagne de nouveaux abonnés, a-t-il expliqué à L’Équipe. Nous avons deux objectifs. Le premier, renforcer la lutte contre le piratage […] et faire encore davantage la promotion (de la chaîne) notamment auprès des plus jeunes. »

D’où la nouvelle promotion de DAZN. Habile.

