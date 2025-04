Le garde du corps de Lionel Messi interdit de terrain

Yassine choqué.

Le garde du corps de Lionel Messi, Yassine Cheuko, a révélé au média House of Highlights que la Major League Soccer lui avait interdit l’accès au terrain. Le Franco-Tunisien est devenu connu sur les réseaux sociaux depuis qu’il s’occupe de la protection de La Pulga. Ses interventions éclair ont fait le tour du monde à plusieurs reprises.

« Ils ne veulent pas de moi sur le terrain », s’est-il indigné. Sans préciser les raisons sous-jacentes, Yassine Cheuko explique que cette décision pourrait compromettre la sécurité de l’Argentin.

En effet, depuis que Messi est arrivé à Miami, son garde du corps a dû réaliser 16 interventions en 20 mois, contre seulement 6 en 7 ans de carrière en Europe. « Je suis arrivé ici et j’ai commencé en juillet 2023, et jusqu’à maintenant, il y a eu 16 envahisseurs de terrain… donc il y a un vrai problème, et rester hors du terrain ne va pas résoudre le problème », a-t-il prévenu.

Rassurez-vous, il a trouvé de nouvelles occupations.

L’entrée gagnante de Lionel Messi avec l’Inter Miami