Les joueurs de Newcastle interdits d’alcool lors de la parade du trophée

Sans alcool, la fête est plus folle.

Les joueurs de Newcastle ont même pu le prouver ce week-end. Les Magpies ont dû attendre deux semaines pour célébrer avec leurs fans la victoire en Carabao Cup, après le succès contre Liverpool le 16 mars dernier (2-1). Un moment de festivité qui s’est déroulé sans la présence de la moindre goutte d’alcool, comme imposé par Eddie Howe.

Une rigueur à toute épreuve

L’entraîneur anglais était en mode travail, même un jour de célébration de premier trophée depuis 70 ans. « Ils n’ont pas été autorisés à boire hier. Ils affrontent Brentford mercredi et ils se sont entraînés hier. Ils ont aussi entraînement lundi, mardi, et mercredi matin », a révélé Alan Shearer au lendemain de la fête, pour le podcast The Rest Is Football. « Aucun d’entre eux n’est allé à l’after party. On les a ramenés directement à l’entraînement et à la concentration. »

Un moment de communion partagé avec les 300 000 supporters à s’être déplacés pour voir Bruno Guimarães et ses potes chanter, danser, s’amuser, sur l’esplanade de Town Moor à Newcastle. Ces scènes de liesse pourraient revenir en fin de saison, en cas de qualification de Newcastle pour la Ligue des champions.

Ne comptez pas sur Jack Grealish pour signer un jour chez les Magpies.

Un record d’affluence en deuxième division féminine anglaise