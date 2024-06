Feuilleton Kvaratskhelia : le scud du président de Naples à Nasser

On savait qu’il ne fallait pas embêter Aurelio De Laurentiis.

En conférence de presse, le président de Naples a profité d’une question sur Khvicha Kvaratskhelia pour tacler son homologue du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, également élu à la tête de l’Association européenne des clubs (ECA) depuis 2021. « Certains vont contre la loi en établissant des contacts et en faisant des offres sans en être autorisés. Surtout que dans ce club, il y a le président de l’ECA (l’Association européenne des clubs). Nous pourrions le rappeler à l’ordre. Mais à 75 ans, je ne suis plus surpris par rien dans le football pour être honnête », a-t-il lâché.

Le nom de l’attaquant géorgien, actuellement à l’Euro, est associé au PSG depuis plusieurs semaines puisqu’il se serait mis d’accord contractuellement avec les dirigeants parisiens. Mais De Laurentiis l’assure : « il n’y a aucun problème avec lui. Il est sous contrat et nous allons lui proposer un nouveau contrat. » De son côté, le nouvel entraîneur du Napoli, Antonio Conte, a lui aussi mis son veto. Ce n’est pas la première fois que le club prend publiquement position sur le sujet. Un peu plus tôt dans le mois de juin, le club avait publié un communiqué pour répondre aux propos du père et de l’agent du joueur.

Ce sont les salariés de la boutique du club, chargés de floquer les maillots, qui vont commencer à suer.

