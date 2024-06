Naples répond à Khvicha Kvaratskhelia, qui veut quitter le club

Il paraît qu’il veut suivre Rudi Garcia à tout prix.

Généralement, les années de grande compétition comme l’Euro, les joueurs préfèrent trancher leur avenir avant le tournoi, comme Kylian Mbappé, ou bien après. Mais Kvicha Kvaratskhelia, lui, a décidé de partir au bras de fer avec le Napoli alors que sa Géorgie affronte la Turquie ce mardi. Dans la presse géorgienne, son agent a affirmé que son joueur voulait absolument quitter Naples. « Notre objectif est une équipe qui joue la Ligue des champions. Si Khvicha restait encore à Naples, ce serait la pire chose, car il perdrait un an d’Europe, et nous sommes inquiets », a affirmé Mamuka Jugeli dans une interview accordée à Sporti Imedze, dimanche.

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro…

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 16, 2024