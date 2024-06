Le LOSC ne libérera pas ses joueurs pour les Jeux Olympiques

« Titi » doit s’arracher les cheveux qu’il n’a pas.

Alors que Thierry Henry, le sélectionneur de l’équipe de France olympique, a dévoilé sa préliste de 25 pour les JO ce lundi, le LOSC a prévenu la FFF que ses joueurs – Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro – ne seront pas libérés pour la compétition, qui se déroulera du 24 juillet au 10 août, selon L’Équipe. Le président des Dogues a tenu à se justifier : « J‘ai appelé mes joueurs concernés et ils ont bien compris. Nous avons une échéance extrêmement importante pour notre club (les barrages de la Ligue des champions, ndlr). Je suis président du LOSC et je défends ses intérêts. Il n’y a même pas de question à se poser, a-t-il déclaré. Si nous n’avions pas fini quatrièmes, nous aurions libéré nos joueurs, nous en avions informé le DTN (Hubert Fournier) il y a un mois. »

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋 Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

Outre ces trois cadres, Henry devra vraisemblablement se passer également des Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, déjà concernés par l’Euro avec les A cet été. Pour rappel, la préparation débutera le 16 juin prochain, tandis que le groupe définitif sera annoncé le 3 juillet au plus tard.

Une véritable bourbier.

