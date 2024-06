La préliste de la France pour les JO avec Lacazette, Barcola et Zaïre-Emery

Les Lyonnais en folie place Bellecour.

Le sélectionneur de l’équipe de France olympique, Thierry Henry, a dévoilé sa préliste de 25 joueurs, « liste la moins virtuelle » selon ses propres mots, pour le tournoi de football des JO 2024 (24 juillet-10 août). Et la grosse surprise se nomme Alexandre Lacazette, dont la présence était réclamée par de nombreux amateurs de football. Il fait partie des deux joueurs de plus de 23 ans, aux côtés de Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace. Un troisième devrait les rejoindre, a précisé le technicien. Michael Olise est également de la partie, à l’instar du Munichois Mathys Tel et du Montpelliérain Joris Chotard.

Gardiens Lucas Chevalier (Lille OSC), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC) et Robin Risser (RC Strasbourg Alsace)

Défenseurs Bafodé Diakité (Lille OSC), Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (Fribourg), Adrien Truffert (Stade rennais) et Leny Yoro (Lille OSC)

Milieux Maghnés Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Désiré Doué (Stade rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (VfB Stuttgart), Khephren Thuram (OGC Nice), Lesley Ugochukwu (Chelsea) et Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Attaquants Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Arnaud Kalimuendo (Stade rennais), Alexandre Lacazette (Olympique lyonnais), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace) et Mathys Tel (Bayern Munich)

Si leurs clubs pourraient être réticents à les laisser partir, les deux Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ainsi que les trois Lillois Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro figurent eux aussi bien dans cette liste. Trois joueurs rennais les accompagneront : Adrien Truffert, Désiré Doué et Arnaud Kalimuendo. En revanche, Kylian Mbappé, dont l’arrivée au Real Madrid est imminente, ne devrait pas participer à ces Jeux olympiques. Pas plus qu’Antoine Griezmann, retenu par son club de l’Atlético de Madrid malgré son envie de participer au tournoi à domicile.

Cette liste « peut évoluer d’ici le début du tournoi », a rappelé Thierry Henry. Les clubs ont encore le droit de mettre leur veto concernant la participation de leurs joueurs. La préparation débutera le 16 juin prochain, tandis que le groupe définitif sera annoncé le 3 juillet au plus tard.

