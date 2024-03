Ce ne sera rien à côté des reproches de son père après Viry-Châtillon-Sucy-en-Brie.

Alors que se tient ce mercredi le tirage au sort de la phase de poules du tournoi olympique, Thierry Henry s’est livré au Parisien. Le sélectionneur des Bleuets s’est confié sur ses ambitions pour les Jeux olympiques et la pression autour de son équipe. Un seul objectif, l’or. Et pour l’atteindre, le travail du sélectionneur est primordial : « Il faut le visualiser et ne pas avoir peur de le dire. En 1998, Aimé Jacquet avait réussi à nous le mettre en tête. » L’ancien attaquant se sait attendu et connaît les règles du jeu. « Si ça se passe mal, je vais prendre cher, je le sais, et c’est normal, sourit-il. Il y a quelques années, j’ai eu l’opportunité de gagner quelque chose en France. C’est tellement à part. Les gens s’en souviennent, ça les marque. »

Les Jeux chez toi, c’est une fois tous les 100 ans. Thierry Henry

Le foot ne serait pas un sport olympique ? Pour Titi, la question dépasse le simple cadre de la discipline : « Ce n’est pas une question de foot, on parle des JO avec tout ce que ça représente. Les Jeux chez toi, c’est une fois tous les 100 ans. Je me souviens encore que j’ai pleuré quand on s’est fait éliminer par l’Italie de Gattuso et Pirlo en 1999. […] Les Jeux ont ce pouvoir-là, de créer quelque chose au niveau de la jeunesse. »

L’ancien coach de l’AS Monaco a aussi glissé un petit tacle aux clubs qui refuseraient de libérer leurs joueurs pour le tournoi olympique : « Je n’aurais jamais refusé qu’un joueur aille en sélection. […] Nous, on essaie de venir discuter, de glisser un “s’il vous plaît”… Mais si le club garde sa position, c’est dur. Là où c’était plus délicat pour Sylvain Ripoll (ancien sélectionneur des Espoirs, NDLR) à l’époque, c’est que les difficultés venaient des clubs français. […] Je ne pense pas que ça viendra d’eux, cette fois. »

À bon entendeur.

