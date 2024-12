Mathias Pogba : « Mon cerveau a déconnecté »

Parfois, il faut redémarrer le modem.

Mathias Pogba a finalement pris place à la barre de la salle 2-03 du tribunal de Paris en début d’après-midi. Dernier interrogé parmi les accusés, celui qui est mis en cause pour extorsion, tentative d’extorsion et association de malfaiteurs – et non pour les faits de séquestration – est revenu sur la vidéo publiée le 28 août 2022 sur ses réseaux sociaux, où il s’en prend vertement à son frère. « À ce moment-là, ma tête ne réfléchit plus correctement. C’était devenu personnel, entre moi et Paul. J’ai fait un million d’erreurs en un mois », a regretté celui qui sortait alors tout juste d’une saison contrastée du côté de l’ASM Belfort, en National 2.

Pour conclure, avant une courte suspension de séance : « Là, mon cerveau est déconnecté. Tout le monde m’appelait en larmes, j’ai merdé. » La fameuse vidéo, point de départ médiatique de l’affaire, est enregistrée au domicile de Roushdane K., et le texte lu par l’attaquant écrit par un ami du « grand » de la Renardière.

👌🏾 Pour l’instant j’ai sorti ma vidéo en Français (niveau CE2), Anglais, Espagnol et Italien. 👉🏾 Je vais sortir les version en WOLOF, en ARABE et en LATIN… 🧨 Vous êtes pas prêts !!!#mathiaspogba #Pogba #Mbappe #kylianmbappe #rafaelapimenta pic.twitter.com/bA0ifIcFSr — Mathias Pogba (@MathiasPogbaOff) August 28, 2022

Une volonté de détruire la carrière et l’image de son frère

Parmi les éléments à charge, la présidente a notamment lu un message où il promet que son frère Paul « va payer, sinon (il va) détruire son image et sa carrière ». Mathias Pogba est mis en cause pour des faits remontant à la visite à Turin qu’il organise mi-juillet 2022 en compagnie de ses coaccusés, à l’exception d’Adama C., alors chez lui près de Dubaï. Le 13 juillet, il dit rencontrer Roushdane K. et Machikour K. dans une salle de sport, avant que ces derniers ne le mettent au courant du braquage de la nuit du 19 au 20 mars, seul élément qu’il aurait eu en sa connaissance à ce moment-là.

« Je veux juste entendre tout le monde en même temps sur ce qu’ils ont subi. J’ai juste rempli mon rôle de grand frère », justifie-t-il. « Je me fais braquer dans la nuit du 29 au 30 juillet à Roissy-en-Brie. Ils m’ont dit de dire à mon frère de payer, sinon la prochaine étape ce serait Saint-Denis », en référence au domicile de sa mère. « Aujourd’hui, mon cerveau est en place », a conclu l’attaquant.

