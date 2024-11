Procès de la séquestration de Paul Pogba : « Je ne peux pas donner leur identité »

Qui sont les braqueurs non identifiés qui s’en sont pris à Paul Pogba dans la nuit du 19 au 20 mars 2022 ?

C’est la question à laquelle tente inlassablement de répondre la présidente de la seizième chambre du Tribunal de Paris. C’est désormais au tour de Roushdane K., le fameux grand du quartier de la Renardière, à Roissy-en-Brie, de répondre à ses question. « Le Rouge », comme il est surnommé, est suspecté d’être l’organisateur, ou du moins l’intermédiaire avec les maîtres chanteurs qui ont braqué Paul Pogba. Amené à revenir sur la nuit du 19 au 20 mars 2022, il est resté flou sur le déroulé exact ce soir là. Il a malgré tout affirmé avoir transmis l’adresse du Airbnb où se trouvait avec Paul Pogba et ses amis à d’autres individus. « J’ai envoyé l’adresse du domicile à des connaissances au moment du trajet ». Un élément important, alors que l’obtention de l’adresse par les braqueurs reste un mystère.

Le procès lié à la séquestration et à la tentative de racket subie par Paul Pogba en 2022 s'est ouvert cet après-midi devant la 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris. Nous y sommes : les principales informations et les moments forts seront à retrouver ci-dessous. pic.twitter.com/CgTPhu8dMa — SO FOOT (@sofoot) November 26, 2024

Des connaissances qui l’auraient approchées avec le désir de se faire financer un projet dans la restauration par l’intermédiaire de Paul Pogba. « Je leur ai dit que j’étais avec Paul, qu’ils pouvaient venir ». Cela en dépit de l’heure tardive, aux alentours d’une heure du matin. « Je les avais prévenu que Paul arrivait », a ajouté Roushdane. « Je voulais donner leur identité, mais je ne pouvais pas le faire. Je me protège, moi et ma famille ». Aujourd’hui encore en détention provisoire, « Roush » affirme s’être joint au groupe d’amis de Paul Pogba après les avoir croisé par « hasard » dans la cage d’escalier de l’immeuble qu’ils quittaient après un dîner chez les parents de Boubacar C. et Adama C., également accusés. Il est ensuite parti chercher Adama C. chez ses parents. Ensemble, ils ont ensuite retrouvé Paul et Boubacar C., dans le fameux appartement de Montévrain loué par Adama. Machikour K., le frère de Roushdane, et Mamadou M. les y attendaient depuis près de deux heures.

Roushdane soutient toujours être une victime dans l’affaire, et avoir mis fin à la séquestration après s’être porté garant du paiement de la rançon de treize millions d’euros demandée par les ravisseurs à Paul Pogba.

